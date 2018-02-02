В Калужской области школьник напал на одноклассника с ножом

Занятия в школе города Усть-Деминска Калужской области начались с вызова скорой помощи — школьник ударил одноклассника ножом и пытался бежать через окно третьего этажа.

Как сообщает Следственный комитет России, нападение произошло утром 2 февраля, перед первым уроком. Ученик седьмого класса выбрал момент, когда учитель вышла из класса за журналом. Он ранил подростка, но тот вырвался и убежал, поэтому пострадал не сильно. Сам же нападавший попытался бежать через окно, но пострадал. В настоящий момент он находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника, а раненого семиклассника после того, как раны были зашиты, отпустили домой. Следствие установило, что конфликта между детьми не было, более того, в последнее время мальчик вообще мало с кем общался и был замкнутым. Областной СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Напомним, с 15 января в ряде российских школ из-за нападений сверстников пострадали школьники. Первое из них произошло в Перми, двое шестнадцатилетних молодых людей ножами ранили учителя и 14 учеников. Нападавшие были поклонниками субкультуры «Колумбайн», которая появилась после того, как двое старшеклассников в 1999 году в школе «Колумбайн» в штате Колорадо в США напали на сверстников. Тогда 37 человек получили ранения, 13 из них погибли.

19 января школьник в Бурятии пришел на урок с топором и бутылкой с зажигательной смесью, он ранил учителя и пятерых одноклассников и также пытался уйти из школы через окно.

После происшествия в Перми Роскомнадзор начал блокировать «колумбайн-сообщества» в соцсетях, «ВКонтакте» рапортовал о закрытии девяти подобных групп.