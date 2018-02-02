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02.02.2018 18:45

Верховный суд разрешил Роспотребнадзору запрещать продажу продуктов без проверки

Роспотребнадзор может без выездной проверки останавливать продажу пищевых продуктов, если «они несут потенциальную угрозу здоровью потребителей». Такой вывод следует из решения, вынесенного Судебной коллегией по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда.

Об этом 2 февраля пишет РБК. Уже после запрета Роспотребнадзора производитель или поставщик должны в суде обосновать, что ограничение продажи их продукции — избыточная мера. И доказать ее качество. СКЭС отменила решения нижестоящих инстанций, которые признали, что управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю незаконно запретило продажу молока компании «Арта». Суды считали, что ведомство обязано было перед этим все же провести выездную проверку. 

Верховный суд постановил, что Роспотребнадзор не нарушал закон о защите прав предпринимателей. В СКЭС почитали, что инспекторы ведомства «преследовали публично значимую цель», потому что речь шла о потенциальной угрозе жизни и здоровью людей.


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