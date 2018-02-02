Открыты продажи квартир в новых домах жилого комплекса «Шуваловский»

Стартовали продажи в новых домах жилого комплекса «Шуваловский», который «Группа ЛСР» строит в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Предложение увеличилось на 590 квартир площадью от 33 до 110 кв. м, от одной до четырех комнат. Стоимость квадратного метра начинается от 81 тыс. рублей.Общая площадь домов составляет почти 45 тыс. кв. м, продаваемая – чуть более 31 тыс. кв. м. В эксплуатацию оба дома будут введены в IV квартале 2019 года, а передача ключей жителям планируется до 30 июня 2020 года.

Все квартиры будут переданы жильцам с отделкой «под ключ» в новом стандарте. Так, накануне «Группа ЛСР» представила обновленный пакет отделки своих проектов. Теперь, согласно новым стандартам, стены коридора, комнат и кухни будут оклеены фактурными виниловыми обоями под покраску, напольным покрытием станет ламинат 32 класса износостойкости, межкомнатные двери с элементами остекления и качественной стильной фурнитурой подбираются в цвет ламината. В санузлах появится керамическая плитка с рисунком под природный камень типа «Травертин» и сантехническое оборудование более высокого класса.

Жилой комплекс «Шуваловский» строится в Приморском районе на пересечении Парашютной улицы и Шуваловского проспекта. Всего здесь появятся 24 жилых дома, 12 из которых уже построены. Общая площадь жилого комплекса на 8 731 квартиру составляет около 640 000 кв. м. Завершить весь проект компания планирует к 2020 году.

Рядом с «Шуваловским» развитая инфраструктура: супермаркеты, школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры. На территории объекта построен детский сад на 250 мест. В будущем город здесь планирует построить школу на 1600 учеников и еще один детский сад на 240 мест – оба объекта уже внесены в адресную программу Комитета по строительству.

«Шуваловский» отличает хорошая транспортная доступность: неподалеку станции метро «Комендантский проспект» и «Пионерская», развита сеть наземного транспорта, а автомобилисты оценят быстрый выезд на КАД и ЗСД. Окрестности комплекса знамениты масштабными зелеными зонами: Новоорловским и Северо-Приморским лесопарками, Удельным парком, Юнтоловским заказником, парком 300-летия Санкт-Петербурга. Из окон квартир, расположенных на верхних этажах можно любоваться живописными пейзажами.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс "Шуваловский" - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», разрешение на строительство разрешение на стр-во №78-015-0511.1-2016 от 04.09.2017, проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/shuvalovskiy/documents/