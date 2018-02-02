Как ярмарки превратились в балаган

Конкурс на право проведения городских ярмарок, которых петербургский рынок ждал больше года, провалился. Новые правила игры не облегчили доступ на рынок добросовестному бизнесу, а закрыли его, уверяют бизнесмены.

Петербургский бизнес проигнорировал трехлетние усилия Смольного и депутатов ЗакСа по реформированию ярмарочной торговли. Как следует из информации, размещенной 1 февраля на сайте комитета по развитию предпринимательства, конкурсы на право организовывать ярмарки в Пушкинском, Калининском, Василеостровском и Красносельском районах Петербурга признаны несостоявшимися «в связи с отсутствием заявок». Желающих организовывать уличную торговлю удалось найти только в Невском районе.

О том, что городские ярмарки превратились в стихийные рынки и нуждаются в реформировании, Смольный заговорил еще в 2015 году, но реально наводить порядок начал в 2017-м. Опыт Москвы, где город сам закупает и сдает бизнесу торговое оборудование, взять на вооружение не удалось: на закупку «красивых домиков» в бюджете не хватило средств. Зато петербургские власти четко определили, где можно торговать и как долго, а места решили распределять по конкурсу. Это должно было раз и навсегда навести порядок в ярмарочной торговле, заверяли в Смольном.

После пробных тендеров на рождественские ярмарки Смольный объявил конкурсы на 2018 год. Как следует из конкурсной документации, всего город разыгрывал право проведения 16 ярмарок на 369 торговых мест. Участки предлагались предпринимателям на безвозмездной основе. Предполагалось, что расходы на организацию будут окупаться за счет сдачи торговых мест предпринимателям.

Несмотря на щедрое предложение, желающих организовывать ярмарки в Пушкинском, Василеостровском, Красносельском и Калининском районах не нашлось. По словам участников рынка, в первых трех случаях администрации предложили им непроходные места, которые сделали торговлю нерентабельной. «Торговцы не захотят стоять там, где не ходят люди, а значит, и организатор денег не заработает», – говорит исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков.

В Калининском районе локации были более интересными, но эстетические требования оказались невыполнимыми. Администрация потребовала от бизнеса установки «павильонов, стилизованных под деревянные домики». Причем, сам «домик» должен быть светлого тона, иметь элементы, изготовленные из натурального дерева, крышу из мягкой черепицы, а размером не превышать 2,8х2,6х3,5 метра. По словам участников рынка, условия «заточены» под компанию «АД и КХ Калининского района» (по данным СПАРК, собственником является комитет имущественных отношений Смольного), которая раньше занималась организаций торговли в Калининском районе. Но, по всей видимости, требования оказались неприемлемыми и для нее. «Только стоимость монтажа и демонтажа такого оборудования составляет 150 тысяч рублей», – оценивает генеральный директор компании «Велес» Павел Краев. Это имело бы экономический смысл в случае длинной рождественской ярмарки, но ярмарка выходного дня затрат не окупит.

Невский район жестких критериев к внешнему виду не предъявил, да еще и предложил для ярмарки место прямо напротив станции метро «Проспект Большевиков». Однако цена, которую организатору разрешили брать с предпринимателей, оказалась слишком низкой — 937 рублей за региональную и 864 за рождественскую. Это в 2 – 3 раза дешевле, чем в других районах. «Цифра абсолютно не рыночная. Сдавать место дешевле, чем за 2500 – 3000 рублей, экономически нецелесообразно. Только если расчет был на то, что реально мест будет больше, а ярмарка простоит дольше, чем написано в условиях конкурса», – говорит финансовый директор ярмарочного оператора «Радуга» Антон Новиков.

Желание организовывать ярмарку у станции метро «Проспект Большевиков» изъявили шесть компаний – «Ленпищеторг», «Петербургские вернисажи», «Велес», «Я люблю тебя, Крым», «Гранат» и «Легат». Победителям по трем лотам (две региональные и одна рождественская ярмарки) стала компания «Я люблю тебя, Крым», набравшая больше всего баллов за опыт и качество оборудования.

Участники ярмарочного рынка не смогли вспомнить игрока с таким названием, но новичком его назвать нельзя. По данным СПАРК, в патриотично звучащее «Я люблю тебя, Крым» некоторое время перерегистрировалось ООО «Эллада», ранее бывшее одним из организаторов городских ярмарок в Петербурге. По словам участников рынка, она имеет родственные связи с «Невской торговой компанией», которую называют лидером рынка ярмарочной торговли. «Звонят торговцам от них те же люди, что раньше работали с «Невской торговой компанией». Правила и цены те же», – говорит Антон Новиков.

В комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка на момент публикации не смогли прокомментировать итоги торгов. Однако бизнесмены и эксперты называют их провальными. Вместо того, чтобы облегчить доступ к ярмарочному рынку добросовестным предпринимателям, город окончательно закрыл его, считает Владимир Меньшиков. «Три ярмарки на весь город – это несерьезно. Тем более что десятки площадок продолжают работать без всяких конкурсов под видом фестивалей и выставок-продаж. Это вопиющая ситуация», – пояснил он.

Одни операторы даже не пытаются играть по новым правилам и пробуют себя в соседних регионах или на ярмарках, которые на своих территориях организуют ТЦ и гипермаркеты, говорит Антон Новиков. Другие все же намерены побороться за рынок. «Сейчас наши юристы изучают итоги конкурса. Будем готовить жалобу в ФАС и прокуратуру», – говорит Павел Краев. По его словам, «Велес» хочет оспорить как сами требования, которые изначально были невыполнимыми, так и работу конкурсной комиссии. Например, «Я люблю, Крым» в качестве доказательства опыта предоставила два договора с администрацией Невского района от февраля и июня 2017 года, хотя формально в это время в Петербурге действовал мораторий на проведение ярмарок.

Условия конкурса изначально составлены так, чтобы желающих бороться за места не нашлось, соглашается Владимир Меньшиков. «То количество ярмарок, которое предложил город, заведомо делает бизнес нерентабельным. Чтобы бизнес окупался, нужен контракт хотя бы на год для одного оператора», – считает он.

Если проведение официальных ярмарок чересчур зарегулировано, то торговля под видом фестивалей не регламентируется никак. Число торговых мест, внешний вид и перечень продукции никак не согласовываются с городом, обращали внимание депутаты ЗакСа еще в декабре 2017 года. Выходом мог бы стать реестр недобросовестных организаторов ярмарок, отмечали они, но конкретная инициатива в городской парламент пока не поступала.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»