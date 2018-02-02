Семейная ипотека со льготами и без - что выгоднее

В Петербурге выдан первый кредит с льготной ставкой 6%. «Семейная ипотека» не спровоцирует покупательский бум, но позволит уже решившимся рассчитывать на больший метраж.

Первый кредит по льготной ставке в рамках анонсированной президентом Владимиром Путиным программы «Семейная ипотека» банк «Российский капитал» выдал в конце января. Молодая семья приобрела двухкомнатную квартиру в Петергофе. «Фонтанка» посчитала, сколько смогут сэкономить семьи с детьми за счет сниженной ставки и когда лучше присмотреться к рыночным предложениям банков.

На господдержку могут претендовать семьи, в которых за 5 лет, с 1 января 2018-го до конца 2022-го, появится второй или третий ребенок. Причем семья — понятие достаточно широкое, она может состоять из одного взрослого, а заемщиками (созаемщиками) по одному кредиту могут быть четыре человека, включая супругов, в том числе гражданских, и близких родственников. Им выдают или рефинансируют ипотеку со льготной ставкой – 6%. Для семей, в которых родится второй ребенок, льготная ставка продлится 3 года; третий ребенок – 5 лет, а сразу второй и третий – 8 лет. После истечения этого срока ставка по кредиту вырастет и будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ на момент подписания договора плюс 2%. Сейчас это 9,75%.

Льготы выдают только на покупку в новостройках. Максимальная стоимость квартиры – 10 млн рублей. А первый взнос должен превышать 20%. Получить льготную ипотеку уже можно в банке «Российский капитал», «Абсолют банке» или государственном Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Правда, пока АИЖК аккредитовал для участия в госпрограмме только 2,5 десятка петербургских новостроек, но скоро список должен расшириться. О планах выдавать льготные кредиты уже заявили ВТБ, «Зенит». Вопрос изучают в Сбербанке. Новые участники будут аккредитовывать проекты и застройщиков самостоятельно.

Когда выгоднее брать льготную ипотеку

Ипотека под 6% – это самая низкая ставка на рынке. Даже 9,75% – хорошее предложение. В среднем, петербургские банки выдают кредит на жилье под 10%, говорит Центробанк. Выгоду от субсидий в рублях можно посчитать на примере. Молодая семья ждет второго ребенка. Нужно расширяться, и пара присмотрела строящуюся «двушку». Хватает только на самую скромную – окраина города, без отделки и первый этаж. Зато почти 50 «квадратов» и стоит всего 3 млн рублей.

Пара накопила на первый взнос 600 тысяч и взяла ипотеку на максимальный срок – 30 лет. Первые три года ей придется ежемесячно отдавать банку 14,4 тысячи рублей. Зато после завершения льготы платеж вырастет до 20,2 тысяч. Итого: за 3 года за счет льготной ставки семья сэкономит 260 тысяч рублей.

Когда выгоднее брать обычную ипотеку

Для тех, кто не планирует погашать ипотеку досрочно, рыночные предложения банков могут оказаться выгоднее. К примеру, по кредиту с субсидией на 15 лет средний процент годовых составляет 8,5%. Тогда как в петербургских банках можно отыскать ставки от 7%. Правда, получить их – целое испытание. Как правило, минимальный процент доступен только зарплатным клиентам, горожанам с хорошей кредитной историей.

Это еще не все ограничения. Сбербанк предлагает ставки в 7,4-7,9% только на срок 7-12 лет. «Дельтакредит» для получения ставки в 8,25% просит заплатить сразу полстоимости квартиры. А Транскапиталбанк устанавливает ставку в 7% только на первые 7 лет. Затем она повышается до 9,4-11,4%.

Третий путь

Самый выгодный способ – оформить ипотеку с государственной льготой, но гасить ее досрочно. Большинство банков и АИЖК предоставляют такую возможность.

Вдобавок у участников госпрограмм есть гипотетический шанс избежать повышения ставки и платежей после окончания льготы. Эксперты ждут удешевления ипотеки еще на 1-2% к концу 2018-го, писали «Ведомости». А в перспективе нескольких лет ставкам предрекали падение до 5-6% министр строительства и ЖКХ Михаил Мень и предправления Сбербанка Герман Греф. Если прогнозы сбудутся, семьи с детьми смогут рефинансировать займы и сократить платежи.

Плюс к спросу на новостройки

Минстрой ожидает, что за 5 лет программа охватит 1,3 млн российских семей. Застройщики уже чувствуют интерес горожан. «К нам еще до старта программы начали звонить, приходить беременные женщины. Спрашивали, как считать детей и льготы», – рассказывают в одной из крупных компаний.

Сложно сказать, подстегнут ли субсидии рождаемость. А вот девелоперы ей рады. Крупнейшие застройщики – «Группа ЛСР», «Эталон», «Главстрой-СПб» уже объявили об участии в госпрограмме.

Субсидирование стимулирует спрос на двух- и трехкомнатные квартиры, полагает Екатерина Пчелкина, начальник отдела маркетинга ГК «РосСтройИнвест». Какие-то семьи решатся расшириться, какие-то купят квартиры большего метража, чем рассчитывали. «По статистике, большая доля ипотечных заемщиков погашает кредит в течение семи лет. То есть льготный период 3 года (или 5 лет) – это хороший срок, он может быть эффективной мерой для повышения спроса на новостройки», – согласна Тамара Попова, руководитель отдела развития продуктов и разработки концепций «Северного города». На рост продаж рассчитывают и в «Полис групп».

Впрочем, едва ли программа повлияет на спрос радикально. Исходя из оценок застройщиков, семьи с двумя-тремя детьми приобретают около 10-15% квартир. «Предложение не окажет большого влияния на рынок, – сдержан Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости «Группы ЦДС». – Речь скорее идет не о финансовой роли программы для рынка, а о социальной значимости проекта, что, на мой взгляд, не менее важно».

«Трешки» в дефиците

Льготы на ипотеку для семей с детьми, как ни странно, могут принести выгоду и другим новоселам. Недорогие жилые комплексы примерно на 70% состоят из однушек и студий, сообщала «Петербургская недвижимость» в ноябре. В домах, состоящих из малометражек, – парадные на сотни квартир, в которых соседи не знакомы друг с другом, не хватает парковок и социальной инфраструктуры.

Рост спроса на «двушки» и «трешки» мог бы сделать будущие новостройки хоть чуть-чуть менее тесными. А заодно – расширить выбор для многодетных семей. «Отсутствие больших квартир для многодетных семей – это боль нашего рынка, – считает директор по маркетингу и рекламе LEGENDA Всеволод Глазунов. – Хотя в последнее время мы наращиваем долю многоспальневых квартир в наших проектах – число семей с 2-3 детьми среди покупателей стало стремительно расти. В новых комплексах доля таких планировок – более 50%».

У компании «Главстрой-СПб» семейные покупатели приобретают около 35-40% квартир. «Наиболее востребованы у данной категории клиентов квартиры площадью 55-90 кв. м. Средний размер кредита составляет 2,5 млн рублей», – поясняет Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой-СПб».

Застройщики уже снижают количество студий в проектах. За два года их доля в новых комплексах упала с 39% до 29%, говорят в «Петербургской недвижимости». «Семейная ипотека» может подкрепить этот тренд.

Елена Вавилова,

«Фонтанка.ру»