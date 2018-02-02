Минфин США рассказал о «нежелательности» санкций против российского госдолга

Американское министерство финансов в докладе о возможном запрете на инвестирование в российский госдолг и ОФЗ (облигации федерального займа) заявил, что такое ограничение было бы нежелательным или даже вредным.

Об этом сообщает 2 февраля Bloomberg со ссылкой на текст доклада. В документе говорится, что такое расширение санкций может дестабилизировать финансовые рынки и распространиться за пределы России. А это даст «негативные побочные эффекты на глобальные финансовые рынки и предприятия». Администрация Дональда Трампа подобные санкции не приветствует, утверждается в докладе.

Кроме того, в Минфине США опасаются, что такие меры сильно «уронят» экономику России, ударят по российским банкам, что затем приведет «к ответным мерам России против интересов США». «Последствия могут ощутить как российские инвесторы, так и американские», – подчеркивает министерство.