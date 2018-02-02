Минфин США рассказал о «нежелательности» санкций против российского госдолга

Еще
01:41 03.02.2018
Пришлите свою новость!
01:26
ФСБ Петербурга провела трендовое задержание в «трениках» и белых носках
01:24
В «Зазеркалье» построят цирк «Теремок»
01:15
Романтическую комедию разыграют в жанре stand-up
00:54
В Петербурге погиб оппозиционер, подозреваемый арестован
00:25
Пентагон назвал отличительную черту новой ядерной доктрины США
00:14
После юбилея экс вице-губернатора не хватило даже на обман ожиданий дольщиков
00:00
В Госдепе намерены восстановить доверие в отношениях с Россией
02/02
ГАТИ объяснила, почему на Лиговском асфальт укладывают прямо в снег
02/02
Касаткина сенсационно выбила из петербургского турнира первую ракетку мира
02/02
Петербурженке выставили счет 43 тысячи за оплаченное электричество и отключили квартиру
02/02
На Минкульт подали в суд за отзыв из проката «Смерти Сталина»
02/02
У президента Финляндии родился сын
02/02
В Парголово пожар уничтожил жилой дом
02/02
США: Россия угрожает первой применить "ограниченный ядерный удар"
02/02
Тиллерсон вновь заговорил о вмешательстве РФ в мексиканские выборы
02/02
Плющенко пожелал россиянам «разорвать» всех соперников на Играх-2018
02/02
Архитекторы из 9 стран стали финалистами конкурса на создание проектов стандартного жилья в Росси
02/02
В ДТП на Приморском шоссе пострадали дети
02/02
Богаев перешел из «Зенита» в хабаровский СКА на правах аренды
02/02
Манчини начал переговоры о работе в сборной Италии
02/02
Буксиры ВМФ РФ спасли турецкий сухогруз
02/02
Бывший вице-президент WADA: оправданные россияне должны попасть на Игры-2018
02/02
В Отрадном жители спасаются от наводнения по лестнице
02/02
Конгрессмены США опубликовали досье о нарушениях ФБР в расследовании «дела о России»
02/02
Финляндия введёт электронные водительские права
02/02
За год в Петербурге больше 450 заключенных пожаловались на условия содержания
02/02
Следственный комитет России отказался рассматривать заявление о возможной коррупции в муниципалитетах Петербурга
02/02
В Центральном районе Петербурга появится светский вуз для мусульман
02/02
Полиция возбудила уголовное дело о краже ценностей у побитого муниципального депутата
02/02
ГИБДД: Дефицита номерных знаков в Петербурге и области нет
02/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 2 февраля
02/02
На Финском заливе строят дома для нерп
02/02
Экс-капитан «Зенита» Роман Широков стал спортивным директором «Химок»
02/02
Петербуржец заплатит за свою вспыльчивость из-за «дорожного хамства»
02/02
В Калужской области школьник напал на одноклассника с ножом
02/02
Верховный суд разрешил Роспотребнадзору запрещать продажу продуктов без проверки
02/02
На Варшавской снег с крыши скидывают на машины
02/02
Минфин США рассказал о «нежелательности» санкций против российского госдолга
02/02
В Иматре дадут концерт на инструментах изо льда
02/02
«Краснодар» почти договорился с «Зенитом» об аренде Шатова
02/02
Матвиенко предложила создать министерство одиночества
02/02
СМИ: Послание Путина Федеральному собранию перенесли на конец февраля
02/02
Антимонопольщики проследят за ценами на бензин
02/02
Итоги недели: Как в Сочи сплотили сирийский народ
02/02
Повышение концентрации ядовитых газов в петербургском воздухе объяснили безветренной погодой
02/02
СМИ: Росавиация приостановила действие сертификата Azur Air
02/02
Испанцы передали США российского программиста Левашова, обвиняемого в кибератаках
02/02
В День сурка аналитики составили хит-лист самых заезженных по кругу песен
02/02
Под Пермью в больнице вместо туалетной бумаги использовали документы пациентов
02/02
ЦИК: У Грудинина все еще есть счета в Швейцарии и Австрии
02/02
За пассажирами в автобусах Петербурга присмотрят «умные» камеры
02/02
В ГИБДД Петербурга и Ленобласти заговорили о дефиците номеров
02/02
Зарезавший 10 лет назад приятеля петербуржец попался на избиении знакомого
02/02
Комтранс: Город задумается о станции метро в Пулково не раньше 2030 года
02/02
Трех белорусов осудили в Минске за «возбуждение национальной вражды» в российской прессе
02/02
Глава православного фонда задержан в Петербурге за угрозу убийством
02/02
ГАЗ: Аскетичные «Газели» для скорой Петербурга без стеклоподъемников и магнитол — желание покупателя
02/02
Застройщик «Норманн» выпустит облигации и разместит акции на бирже
02/02
Таблоиды узнали о возможном воссоединении Spice Girls
02/02
Заместитель председателя комздрава Петербурга уволился по собственному желанию
02/02
Экс-подрядчик Эрмитажа, так и не построивший хранилище в Старой Деревне, признан банкротом
02/02
Банк ВТБ приобрел кредит для Западного скоростного диаметра
02/02
Петербуржцы не хотят голосовать за президента по месту регистрации
02/02
Отапливающую дома Красногвардейского района трубу отремонтировали
02/02
Екатеринбургский ёжик Пых предсказал раннюю весну
02/02
Лучше на метро: петербургская подземка запустила стикеры для Telegram
02/02
На Урале взорвался дом, где родился Ельцин
02/02
Станцевавшим под Satisfaction ульяновским курсантам объявили выговор
02/02
В ЦИК рассказали, куда пропали 779 тысяч избирателей
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
02.02.2018 18:14

Минфин США рассказал о «нежелательности» санкций против российского госдолга

Американское министерство финансов в докладе о возможном запрете на инвестирование в российский госдолг и ОФЗ (облигации федерального займа) заявил, что такое ограничение было бы нежелательным или даже вредным. 

Об этом сообщает 2 февраля Bloomberg со ссылкой на текст доклада. В документе говорится, что такое расширение санкций может дестабилизировать финансовые рынки и распространиться за пределы России. А это даст «негативные побочные эффекты на глобальные финансовые рынки и предприятия». Администрация Дональда Трампа подобные санкции не приветствует, утверждается в докладе. 

Кроме того, в Минфине США опасаются, что такие меры сильно «уронят» экономику России, ударят по российским банкам, что затем приведет «к ответным мерам России против интересов США». «Последствия могут ощутить как российские инвесторы, так и американские», – подчеркивает министерство.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.02.2018 18:01

Банк «Санкт-Петербург» утвердил Стратегию 2018-2020

1 февраля состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором была утверждена Стратегия Банка на 2018-2020 годы, рассмотрены предварительные финансовые результаты за 2017 год по РСБУ и другие вопросы
СК «Полис Групп»
02.02.2018 17:10

Скидки 100 000 рублей на квартиры в ЖК «Полис на Неве»

В феврале покупателям квартир в жилом комплексе «Полис на Неве» компания «Полис Групп» предоставляет дополнительную скидку 100 000 рублей*
RBI
01.02.2018 13:45

Группа RBI: новое лицо знакомых брендов

В год своего 25-летия Группа RBI представляет обновленные логотипы продуктовых брендов RBI и «Северный город», а также новый корпоративный логотип
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Минфин США рассказал о «нежелательности» санкций против российского госдолга
Биткоин продолжает падение
Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков
МВФ против повышения зарплат украинцам
СМИ: Агентство по страхованию вкладов забирает деньги у клиентов обанкротившихся банков
Резервный фонд России официально прекратил существование
Цены на нефть перешли к росту
Путин заявил о росте ВВП в 2017 году на 1,4 процента
ФРС США сохранила базовую ставку
Российскую систему tax free создаст финансист Варданян
«Кремлёвский список» обесценит рубль не сегодня
Таможня заглянула в чемоданчик
Электронным кошелькам дадут ФИО
Деньги внутри соцсетей - уже не дурной TON
Нефть по 100, а евро по 45
Кому выгоден кешбэк: банку или клиенту?
Банк «Санкт-Петербург» реализует концепцию «один клиент – один сегмент»
Револьверное кредитование
Чтоб ты жил на одну зарплату. Хотя бы Силуанова
Крипторубль как предвестник железного занавеса
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: Как в Сочи сплотили сирийский народ

Забастовка по-фински: профсоюзы вступаются за права безработных

Читатель "Фонтанки" Валерий

В Петербурге заметили скворцов, которые не предвещают весну

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.02.2018 18:01
Банк «Санкт-Петербург» утвердил Стратегию 2018-2020
1 февраля состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором была утверждена Стратегия Банка на 2018-2020 годы, рассмотрены предварительные финансовые результаты за 2017 год по РСБУ и другие вопросы
СК «Полис Групп»
02.02.2018 17:10
Скидки 100 000 рублей на квартиры в ЖК «Полис на Неве»
В феврале покупателям квартир в жилом комплексе «Полис на Неве» компания «Полис Групп» предоставляет дополнительную скидку 100 000 рублей*
RBI
01.02.2018 13:45
Группа RBI: новое лицо знакомых брендов
В год своего 25-летия Группа RBI представляет обновленные логотипы продуктовых брендов RBI и «Северный город», а также новый корпоративный логотип
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30
Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк
Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Уральский банк реконструкции и развития
30.01.2018 17:32
УБРиР расширил возможности финансирования участников тендеров
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил возможности участников тендеров. Теперь собственникам малого и среднего бизнеса, наряду с банковскими гарантиями, доступен кредит «Обеспечительный», предоставляемый на различные цели: обеспечения заявок на участие в тендере, обеспечения исполнения контракта, а также финансирование хода исполнения контракта
Designed by Freepik
30.01.2018 16:39
Клиенты УБРиР стали больше тратить на новогодние праздники
Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) перестали экономить на новогодних праздниках. Держатели дебетовых карт банка в последнюю неделю декабря 2017-го и в первую декаду января 2018-го потратили на 43% больше средств, чем годом ранее. Всего в этот период было израсходовано более 2,6 млрд рублей.
Уральский банк реконструкции и развития
29.01.2018 17:02
УБРиР запустил рефинансирование для бизнес-клиентов
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил о запуске рефинансирования кредитов для бизнеса, оформленных в других банках. Новый кредит «Рефинанс» позволяет предпринимателю объединить несколько кредитов в один и отложить выплату платежей до 1 года
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
25.01.2018 17:17
Мобильное приложение УБРиР признано лучшим в 2017 году
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил премию журнала Global Banking and Finance Review за лучшее мобильное приложение 2017 года. Ранее банк уже получал награду в этом финансовом конкурсе: в 2015 году интернет-банк УБРиР стал лучшим в Восточной Европе
ГК «Эталон»
23.01.2018 17:45
Сбербанк аккредитовал ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО Сбербанк аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4
«Главстрой-СПб»
23.01.2018 17:09
«Главстрой-СПб» начал продавать квартиры под 6% годовых
Компания «Главстрой-СПб», входящая в группу «Базовый Элемент», запустила для покупателей программу приобретения жилья «Семейная ипотека с государственной поддержкой».
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.