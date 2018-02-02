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02.02.2018 18:01

Банк «Санкт-Петербург» утвердил Стратегию 2018-2020

Банк «Санкт-Петербург» утвердил Стратегию 2018-2020
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

1 февраля состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором была утверждена Стратегия Банка на 2018-2020 годы, рассмотрены предварительные финансовые результаты за 2017 год по РСБУ и другие вопросы.

В рамках утвержденной стратегии развития основными стратегическими целями определены: достижение устойчивой рентабельности собственного капитала на уровне 15%+ при сохранении позиции в Топ-20 банков России по размеру активов, увеличение рыночной стоимости Банка в 3 раза и рост транзакционной выручки на 50%. Ключевыми драйверами достижения таких результатов станут развитие расчетного банка и увеличение масштабов массового бизнеса в корпоративном сегменте.

Председатель Правления Банка «Санкт-Петербург», член Наблюдательного совета Александр Савельев:

«Мы впервые ставим для себя такую амбициозную стратегическую задачу как увеличение рыночной капитализации в 3 раза. Уверен, что при росте рентабельности эта цель достижима. Банк будет стремиться максимизировать масштабы бизнеса в областях, где мы имеем конкурентные преимущества и видим существенный потенциал роста, – это массовый корпоративный и розничный бизнес в Санкт-Петербурге». 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

 


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