«Краснодар» почти договорился с «Зенитом» об аренде Шатова

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Олег Шатов в одном шаге от перехода в «Краснодар». Как сообщает 2 февраля «Чемпионат.com», переговоры между клубами вошли в финальную стадию.

Ожидается, что Шатов присоединится к южанам на сборе в Марбелье уже 5 февраля. Переход состоится на правах аренды с возможностью последующего выкупа футболиста. За отдельную плату «Краснодар» сможет заявить Шатова на матч против «Зенита».

Ранее полузащитник был включен в заявку «Зенита» для участия в Лиге Европы. Однако по правилам турнира клуб может производить до трех замен.

Напомним, ранее в «Зенит» перешел нападающий «Тосно» Антон Заболотный. В то же время целая группа игроков, ранее регулярно выходивших в стартовом составе (Олег Шатов, Артем Дзюба, Александр Анюков, Михаил Кержаков), по решению главного тренера Роберто Манчини были переведены из основной команды в «Зенит-2».