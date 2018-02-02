Матвиенко предложила создать министерство одиночества

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала одиночество одной из больших проблем современного общества и предложила создать специальное министерство, которое будет ее решать.

Слова спикера Совета Федерации 2 февраля приводит «Коммерсант». Создать министерство одиночества Матвиенко предложила во время встречи с тружениками социальной сферы села. Она посетовала, что предыдущая ее инициатива по созданию министерства счастья поддержки не нашла и теперь на очереди одиночество. К слову, идея не нова и уже реализована в Великобритании. Там ведомство, созданное по инициативе премьер-министра Терезы Мэй, возглавила Трэйси Крауч, которая до этого занималась вопросами спорта и гражданского общества. Министр работает в этом направлении с конца января, однако какого-то штата сотрудников, как сообщают СМИ, набирать не планируется, так что с одиночеством ей приходится бороться в одиночку.

Ведомство появилось после исследования Красного Креста, которое показало, что от одиночества страдает каждый седьмой британец вне зависимости от пола, возраста, социального положения и расы. Крауч должна объединить усилия правительства, бизнеса и благотворителей в борьбе с одиночеством.