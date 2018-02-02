СМИ: Послание Путина Федеральному собранию перенесли на конец февраля
Послание президента России Федеральному собранию состоится, по предварительной информации, 27 февраля. Ранее в СМИ писали о 6 февраля.
Как сообщает 2 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента, послание будет перекликаться с тезисами предвыборной программы Владимира Путина. Издание напоминает, что, согласно Закону «О выборах президента», глава государства не обязан уходить в отпуск на период выборов, но он не может пользоваться служебным положением в предвыборных целях.