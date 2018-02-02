Антимонопольщики проследят за ценами на бензин

Федеральная антимонопольная служба направила в свои территориальные органы письмо с требованием усилить контроль за ситуацией на рынке нефтепродуктов.

Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба ФАС. Кроме того, антимонопольщики направили запросы в крупные нефтяные компании с просьбой о «предоставлении плановых объемов реализации моторных топлив на экспорт». Нефтяники должны направить эти сведения до 9 февраля 2018 года. А уже 5 февраля в ФАС пройдет совещание с крупными производителями топлив.

Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что ведомство «предпринимает все необходимые меры по недопущению негативного развития ситуации на рынке нефтепродуктов». «Какие-либо предпосылки для роста цен на моторные топлива отсутствуют», – подчеркнул он.

Напомним, 1 февраля Владимир Путин заявил, что сейчас существует возможность для снижения цен на бензин.