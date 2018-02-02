Скидки 100 000 рублей на квартиры в ЖК «Полис на Неве»

В феврале покупателям квартир в жилом комплексе «Полис на Неве» компания «Полис Групп» предоставляет дополнительную скидку 100 000 рублей*

Бонус предоставляется при любых способах оплаты – 100%, рассрочка, ипотека, материнский капитал. Для получения необходимо внести денежный залог в феврале.

Скидка не суммируется со специальными условиями по Корпоративной и Региональной жилищным программ «Полис Групп».

*Количество квартир, участвующих в акции ограничено. Акция может завершиться в любой момент досрочно.

Сроки акции: 01.02.2018 -28.02.2018, юр.название организатора ООО «ПОЛИС-ГРУПП», юр.адрес: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 6, корпус 8, строение 1, помещение 1-Н, офис 165, ОГРН 1157847313370 /ИНН 7811231925, Подробнее об организаторе, порядке, сроках проведения акциях можно ознакомиться на сайте polis-group.ru

Справка о компании СК «Полис Групп»

Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", разрешение на строительство № 78-012-0332.2-2016 от 28.04.2017, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/