Повышение концентрации ядовитых газов в петербургском воздухе объяснили безветренной погодой

Резкое увеличение концентрации опасных веществ — оксида и диоксида азота — в воздухе Северной столицы, зафиксированное с 30 января по 1 февраля, объясняется безветренной погодой. Новость «Фонтанки» прокомментировали 2 февраля в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Скачок экологи объясняют инверсией — смещением охлажденных слоев воздуха вниз и скоплением их под слоями воздуха теплого. Такое явление развивается в крупных городах с большим количеством автомобильных выбросов при слишком слабом ветре, который не успевает рассеивать загрязнения.

То же самое говорят и независимые специалисты: так, глава Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов подтвердил, что несколько безветренных дней могут вызвать такой эффект — выбросы не рассеиваются, а как бы «прижимаются к земле», пояснил он. И добавил, что месяцы «перехода» от зимы к весне — февраль, март, апрель — с точки зрения состояния воздуха в Петербурге наиболее неблагоприятны.

В комитете подчеркивают, что скачка не зафиксировали станции наблюдения, расположенные поблизости от КАД, — например, станция на Волхонском шоссе. «Ветер здесь способствовал рассеиванию», — заявили в комитете. Сейчас, судя по графикам наблюдения на станциях, концентрация азотных соединений начала снижаться.