СМИ: Росавиация приостановила действие сертификата Azur Air

Авиакомпания Azur Air должна выполнить или оспорить предписания Росавиации до 20 марта, в противном случае летный сертификат будет отозван. Внимание регулятора к перевозчику может быть связано с состоянием воздушных судов.

Об этом 2 февраля сообщает РБК со ссылкой на источник в Минтрансе. Сейчас срок действия сертификата Azur Air ограничен 20 марта, за это время компания должна исправить замечания, выдвинутые Росавиацией. Как пишут СМИ, эта мера может быть связана с поддержанием летной годности самолетов перевозчика. Если к указанному сроку у регулятора все еще останутся вопросы к Azur Air, то авиакомпания может вовсе лишиться сертификата или будет ограничена в перелетах.

Напомним, 31 января борт Azur Air из России на Кубу сел в США из-за чрезмерного расхода топлива. Из Атлантик-Сити в Варадеро их забрал другой самолет. В начале января из-за технической неисправности задержался вылет из Петербурга в доминиканскую Пунта-Кану.