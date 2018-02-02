Испанцы передали США российского программиста Левашова, обвиняемого в кибератаках

Программист из Петербурга Петр Левашов, задержанный в Испании по запросу США, передан американской Службе федеральных маршалов.

Об этом сообщает 2 февраля Национальная полиция Испании. Россиянина обвиняют в создании и управлении Kelihos — глобальной сетью зараженных компьютеров, занимавшихся рассылкой спама, распространением вредоносных программ и сбором персональных данных пользователей. Напомним, Левашова задержали в Испании, куда он приехал с женой на отдых, 7 апреля 2017 года.

По данным в СМИ, в августе прошлого года программиста заочно арестовали и в России по обвинению во взломе и блокировке доступа к информации на сайте медицинского учреждения в Петербурге.

Отметим, история Левашова крайне похожа на судьбу Александра Винника, задержанного в Греции также по запросу США. В Америке его обвиняют в отмывании до 4 млрд долларов через биржу для торговли биткоинами BTC-e. Винник обвинения отрицает. В СМИ его называли одним из совладельцев биржи, руководство BTC-e опровергало эту информацию. Интересно, что в России Винник также заочно арестован по делу о мошенничестве.

Напомним, 1 февраля Министерство иностранных дел России предупредило россиян, выезжающих за границу, об опасности попасть в руки американских спецслужб.