ЦИК: У Грудинина все еще есть счета в Швейцарии и Австрии

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не до конца убеждены, что один из кандидатов в президенты России Павел Грудинин закрыл все свои зарубежные счета.

Как заявил 2 февраля замглавы ЦИК Николай Булаев в интервью телеканалу «Россия 24», в избиркоме «есть непонимание»: якобы у Грудинина есть два счета в Швейцарии, которые «до конца не закрыты». И два счета в Австрии, которые тоже «до конца не закрыты» (Булаев выразился именно так). «Я не знаю, я не готов утверждать», — добавил сотрудник ЦИК.

Также он подчеркнул, что Грудинина сегодня вызывали в ЦИК по этому поводу, и он обещал «сегодня-завтра» представить необходимые свидетельства.

В КПРФ формулировками ЦИК неприятно удивлены, пишет РБК. «Я не понимаю, что значит не до конца закрыты», – заявил пресс-секретарь партии Александр Ющенко.

Сам Грудинин ранее говорил, что открывал счета за рубежом, чтобы оплатить операции для своей матери и сестры. Это было в марте 2017 года. Но к моменту выдвижения все счета он, по его собственным словам, закрыл.