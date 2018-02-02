ЦИК: У Грудинина все еще есть счета в Швейцарии и Австрии
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не до конца убеждены, что один из кандидатов в президенты России Павел Грудинин закрыл все свои зарубежные счета.
Как заявил 2 февраля замглавы ЦИК Николай Булаев в интервью телеканалу «Россия 24», в избиркоме «есть непонимание»: якобы у Грудинина есть два счета в Швейцарии, которые «до конца не закрыты». И два счета в Австрии, которые тоже «до конца не закрыты» (Булаев выразился именно так). «Я не знаю, я не готов утверждать», — добавил сотрудник ЦИК.
Также он подчеркнул, что Грудинина сегодня вызывали в ЦИК по этому поводу, и он обещал «сегодня-завтра» представить необходимые свидетельства.
В КПРФ формулировками ЦИК неприятно удивлены, пишет РБК. «Я не понимаю, что значит не до конца закрыты», – заявил пресс-секретарь партии Александр Ющенко.
Сам Грудинин ранее говорил, что открывал счета за рубежом, чтобы оплатить операции для своей матери и сестры. Это было в марте 2017 года. Но к моменту выдвижения все счета он, по его собственным словам, закрыл.
Справка:
Тему об иностранных счетах Грудинина активно эксплуатируют другие кандидаты. В частности, Владимир Жириновский заявлял, что ему якобы известно, что у его соперника лежат за рубежом пять миллиардов рублей. Сам кандидат в президенты России утверждает, что его доход за последние шесть лет — 157 млн. Об иностранных счетах Грудинина не раз упоминали и в эфире гостелеканалов. В частности, 14 января об этом говорил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин в эфире программы «Воскресный вечер» Владимира Соловьева на «России-1». Любопытно, что в тот же день об этом говорил и ведущий программы «Воскресное время» на «Первом канале» Валерий Фадеев. После выхода в эфир этих программ лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался президенту Путину, председателю ЦИК Элле Памфиловой и руководителям двух телеканалов — ВГТРК и «Первого канала» — на намеренное «шельмование» Грудинина