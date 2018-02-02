Православные пули летят мимо

Поборник христианских ценностей из окружения митрополита Варсонофия выстрелом из пистолета объявил секретарше об увольнении. Утешить Сергея Егорова может передача Исаакиевского церкви.

Председатель фонда возрождения христианских ценностей «Священная лига святого Георгия» Сергей Егоров стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством. Полиция задержала его за очередную стрельбу в сторону людей. Душевное спокойствие Сергея Викторовича подточено затянувшейся передачей Исаакия церкви, чему подтверждением – раздраженное письмо на имя патриарха Кирилла.

Возбуждение дела против вхожего в епархиальные кабинеты бизнесмена-общественника 2 февраля подтвердила полиция Петербурга. Сергей Егоров подозревается в угрозе убийством, хотя натерпевшиеся страху девушки из его команды считают выстрел из пистолета реальным покушением.

Как стало известно «Фонтанке», со стрельбы в бизнес-центре «Ладога» на улице Стахановцев началось утро 31 января. Здание принадлежит Егорову, на разных этажах размещены сотрудники созданного им же фонда возрождения христианских ценностей «Священная лига святого Георгия».

«Священная лига» в 2015 году возглавила крестовый поход на защитников Исаакиевского собора. Егоров публично выражал протест референдуму, который согласовал избирком, созывал пресс-конференции, подавал иски. Санкт-Петербургская епархия официально открещивалась от знакомства с радетелем, но близость все же очевидна. Сергей Егоров, глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества епархии Александр Пелин и помощник митрополита Варсонофия Сергей Бурлаков – соучредители Центра этнорелигиозных исследований. Участие в общих православных мероприятиях – тоже в копилку тесного знакомства.

Приехавшему в «Ладогу» Егорову после звонка в домофон открыли дверь. Он вошел в офис на первом этаже к секретарю Анжеле Голото и менеджеру по аренде Катарине Корниковой.

«Сергей делает шаг в комнату и молча выстреливает в Анжелу, – вспоминает Катарина. – Пуля попала в канцелярский органайзер, сантиметрах в десяти от нее. В руке у него нож, с которым он направляется ко мне. Мы в ужасе. Он поворачивается, уходит на седьмой этаж к себе и объявляет другим сотрудникам, чтобы они собирали свои манатки и уходили, так как все уволены».

Вот так «Священная лига» осталась без штата. А это, между прочим, две горничные, два бухгалтера, маляр, два техника и Катарина с Анжелой.

«Все сотрудники написали заявления по собственному», – говорят девушки. А сами они поехали в 52-й отдел полиции Красногвардейского района и тоже написали заявление, но иного характера. Криминалисты в офисе извлекли пулю от пистолета «Стражник», в котором используются специальные патроны 18×45 мм нелетального действия. Была также видеозапись, но говорят, Егоров успел стереть ее перед приездом наряда.

Дознание возбудило дело по статье 119 УК «Угроза убийством». Возможно, это начальная квалификация, и прокуратура района, которая в настоящее время изучает материалы, увидят нечто потяжелее. Например, хулиганство или покушение на убийство. Во всяком случае, потерпевшие именно так расценивают проделку Сергея Викторовича.

В день стрельбы Егоров был задержан, но к вечеру отпущен. Его видели у бизнес-центра, и говорят, охрана на приезд хозяина отреагировала присвистом: «Нежданчик».

В обозримом будущем 52-й отдел планирует посетить петербургский предприниматель Дмитрий Борщ, чтобы напомнить полицейским случай из своей практики.

«Летом 2016 года на Малоохтинском проспекте я сидел в автомобиле, ждал товарища, – рассказал Борщ «Фонтанке». – Сергей Егоров подъехал, открыл окно, вынул пистолет и передернул затвор. Я нажал на газ и услышал выстрел. Тогда полиция установила, что на Егорова было зарегистрировано боевое оружие. Мотива тогдашнего его поступка я до сих пор не понимаю. Пуля улетела в Неву, уголовное дело не возбуждали».

Дмитрий Борщ и его отец Михаил конфликтовали с Егоровым из-за бизнес-центра на Стахановцев. Он построен на деньги китайских инвесторов в 1990-х, был имущественный спор между предпринимателями с привлечением авторитета и Николая Валуева. В настоящее время единственным собственником и гендиректором, по данным СПАРК, является Сергей Егоров. В 2016 году УМВД Красногвардейского района возбудило уголовное дело по мошенничеству с имуществом, подозреваемым значился Егоров.

Бизнес-дела у поборника христианских ценностей не сказать что идут в гору. Его уже бывшие сотрудники говорят, что в последнее время наблюдались задержки зарплаты. «За декабрь еще не получили», – пояснили они и добавили грустно, что в этот Новый год Сергей Викторович их даже на словах не поздравил.

Фонд «Священная лига» является учредителем инвестиционно-строительной компании «Дракон», которую тоже возглавляет Егоров. 22 января 2018 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти взыскал с «Дракона» и «Бизнес-центра «Ладога-центр» в пользу Энергомашбанка 14 млн рублей задолженности, в том числе вексельный долг, проценты и пени. В собственности фонда, указывает СПАРК, имеется компания «Десон-Ладога», видом деятельности которой указана розничная продажа алкоголя. Но это вряд ли может служить подспорьем, финансовую отчетность фирма не предоставляет уже несколько лет.

Не добавляют оптимизма сложности с новой идеей Егорова – строительством хостела в бизнес-центре. Под него отведена часть второго этажа, но ведь есть арендаторы этих помещений с действующими договорами. По данным «Фонтанки», в конце января им сотрудники «Священной лиги» якобы сообщили: «Давайте вы к 1 февраля переедете в другое помещение, потому что у директора засвербило». Вроде как новые офисы достались не всем, и освобождение комнат будущего хостела затянулось, что вряд ли могло придать Сергею Викторовичу душевного равновесия и сил. А если вспомнить, что Катарина Корникова (на которую с ножом шел Егоров) – менеджер по аренде, а Анжела Голото, кроме секретарских функций, помогает Катарине в общении с арендаторами, то кому, как не им, быть громоотводом.

Ну а в целом в бизнес-центре нескучно, говорят. Частые посетители так описывают бурление: «У них тут целый этаж черносотенцев, попы, казаки, новороссы. Ходи и оглядывайся».

На ниве духовных побед «Священная лига» тоже не жирует, кажется. Референдум по передаче Исаакия не состоялся, но вряд ли это можно считать достижением. В январе 2017 года фонд после слов Георгия Полтавченко о решенном вопросе готовился ликовать, но сейчас – как отрезало. По информации «Фонтанки», осенью 2017 года Сергей Егоров отправлял в Смольный письмо губернатору с просьбой активизировать процесс передачи собора. А в декабре он и вовсе решился на отчаянный шаг – написал его святейшеству патриарху Кириллу, причем не без ноток раздражения: «До сегодняшнего дня официального обращения о возврате Исаакиевского собора из церкви не поступало. Мы очень удивлены этим обстоятельством и не понимаем, как такое могло произойти и по чьему недомыслию в церковных структурах все усилия православного сообщества могут оказаться напрасными».

Политическую резкость Егоров постарался сгладить перечислением заслуг своего фонда и «всей православной общественности» в деле восстановления «исторической справедливости», но, судя по отсутствию Исаакия в новостной повестке, услышан не был.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»