Православные пули летят мимо
Председатель фонда возрождения христианских ценностей «Священная лига святого Георгия» Сергей Егоров стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством. Полиция задержала его за очередную стрельбу в сторону людей. Душевное спокойствие Сергея Викторовича подточено затянувшейся передачей Исаакия церкви, чему подтверждением – раздраженное письмо на имя патриарха Кирилла.
Возбуждение дела против вхожего в епархиальные кабинеты бизнесмена-общественника 2 февраля подтвердила полиция Петербурга. Сергей Егоров подозревается в угрозе убийством, хотя натерпевшиеся страху девушки из его команды считают выстрел из пистолета реальным покушением.
Как стало известно «Фонтанке», со стрельбы в бизнес-центре «Ладога» на улице Стахановцев началось утро 31 января. Здание принадлежит Егорову, на разных этажах размещены сотрудники созданного им же фонда возрождения христианских ценностей «Священная лига святого Георгия».
«Священная лига» в 2015 году возглавила крестовый поход на защитников Исаакиевского собора. Егоров публично выражал протест референдуму, который согласовал избирком, созывал пресс-конференции, подавал иски. Санкт-Петербургская епархия официально открещивалась от знакомства с радетелем, но близость все же очевидна. Сергей Егоров, глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества епархии Александр Пелин и помощник митрополита Варсонофия Сергей Бурлаков – соучредители Центра этнорелигиозных исследований. Участие в общих православных мероприятиях – тоже в копилку тесного знакомства.
Приехавшему в «Ладогу» Егорову после звонка в домофон открыли дверь. Он вошел в офис на первом этаже к секретарю Анжеле Голото и менеджеру по аренде Катарине Корниковой.
«Сергей делает шаг в комнату и молча выстреливает в Анжелу, – вспоминает Катарина. – Пуля попала в канцелярский органайзер, сантиметрах в десяти от нее. В руке у него нож, с которым он направляется ко мне. Мы в ужасе. Он поворачивается, уходит на седьмой этаж к себе и объявляет другим сотрудникам, чтобы они собирали свои манатки и уходили, так как все уволены».
Вот так «Священная лига» осталась без штата. А это, между прочим, две горничные, два бухгалтера, маляр, два техника и Катарина с Анжелой.
«Все сотрудники написали заявления по собственному», – говорят девушки. А сами они поехали в 52-й отдел полиции Красногвардейского района и тоже написали заявление, но иного характера. Криминалисты в офисе извлекли пулю от пистолета «Стражник», в котором используются специальные патроны 18×45 мм нелетального действия. Была также видеозапись, но говорят, Егоров успел стереть ее перед приездом наряда.
Дознание возбудило дело по статье 119 УК «Угроза убийством». Возможно, это начальная квалификация, и прокуратура района, которая в настоящее время изучает материалы, увидят нечто потяжелее. Например, хулиганство или покушение на убийство. Во всяком случае, потерпевшие именно так расценивают проделку Сергея Викторовича.
В день стрельбы Егоров был задержан, но к вечеру отпущен. Его видели у бизнес-центра, и говорят, охрана на приезд хозяина отреагировала присвистом: «Нежданчик».
В обозримом будущем 52-й отдел планирует посетить петербургский предприниматель Дмитрий Борщ, чтобы напомнить полицейским случай из своей практики.
«Летом 2016 года на Малоохтинском проспекте я сидел в автомобиле, ждал товарища, – рассказал Борщ «Фонтанке». – Сергей Егоров подъехал, открыл окно, вынул пистолет и передернул затвор. Я нажал на газ и услышал выстрел. Тогда полиция установила, что на Егорова было зарегистрировано боевое оружие. Мотива тогдашнего его поступка я до сих пор не понимаю. Пуля улетела в Неву, уголовное дело не возбуждали».
Дмитрий Борщ и его отец Михаил конфликтовали с Егоровым из-за бизнес-центра на Стахановцев. Он построен на деньги китайских инвесторов в 1990-х, был имущественный спор между предпринимателями с привлечением авторитета и Николая Валуева. В настоящее время единственным собственником и гендиректором, по данным СПАРК, является Сергей Егоров. В 2016 году УМВД Красногвардейского района возбудило уголовное дело по мошенничеству с имуществом, подозреваемым значился Егоров.
Бизнес-дела у поборника христианских ценностей не сказать что идут в гору. Его уже бывшие сотрудники говорят, что в последнее время наблюдались задержки зарплаты. «За декабрь еще не получили», – пояснили они и добавили грустно, что в этот Новый год Сергей Викторович их даже на словах не поздравил.
Фонд «Священная лига» является учредителем инвестиционно-строительной компании «Дракон», которую тоже возглавляет Егоров. 22 января 2018 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти взыскал с «Дракона» и «Бизнес-центра «Ладога-центр» в пользу Энергомашбанка 14 млн рублей задолженности, в том числе вексельный долг, проценты и пени. В собственности фонда, указывает СПАРК, имеется компания «Десон-Ладога», видом деятельности которой указана розничная продажа алкоголя. Но это вряд ли может служить подспорьем, финансовую отчетность фирма не предоставляет уже несколько лет.
Не добавляют оптимизма сложности с новой идеей Егорова – строительством хостела в бизнес-центре. Под него отведена часть второго этажа, но ведь есть арендаторы этих помещений с действующими договорами. По данным «Фонтанки», в конце января им сотрудники «Священной лиги» якобы сообщили: «Давайте вы к 1 февраля переедете в другое помещение, потому что у директора засвербило». Вроде как новые офисы достались не всем, и освобождение комнат будущего хостела затянулось, что вряд ли могло придать Сергею Викторовичу душевного равновесия и сил. А если вспомнить, что Катарина Корникова (на которую с ножом шел Егоров) – менеджер по аренде, а Анжела Голото, кроме секретарских функций, помогает Катарине в общении с арендаторами, то кому, как не им, быть громоотводом.
Ну а в целом в бизнес-центре нескучно, говорят. Частые посетители так описывают бурление: «У них тут целый этаж черносотенцев, попы, казаки, новороссы. Ходи и оглядывайся».
На ниве духовных побед «Священная лига» тоже не жирует, кажется. Референдум по передаче Исаакия не состоялся, но вряд ли это можно считать достижением. В январе 2017 года фонд после слов Георгия Полтавченко о решенном вопросе готовился ликовать, но сейчас – как отрезало. По информации «Фонтанки», осенью 2017 года Сергей Егоров отправлял в Смольный письмо губернатору с просьбой активизировать процесс передачи собора. А в декабре он и вовсе решился на отчаянный шаг – написал его святейшеству патриарху Кириллу, причем не без ноток раздражения: «До сегодняшнего дня официального обращения о возврате Исаакиевского собора из церкви не поступало. Мы очень удивлены этим обстоятельством и не понимаем, как такое могло произойти и по чьему недомыслию в церковных структурах все усилия православного сообщества могут оказаться напрасными».
Политическую резкость Егоров постарался сгладить перечислением заслуг своего фонда и «всей православной общественности» в деле восстановления «исторической справедливости», но, судя по отсутствию Исаакия в новостной повестке, услышан не был.
Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»
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