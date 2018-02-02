За пассажирами в автобусах Петербурга присмотрят «умные» камеры

Почти полторы тысячи петербургских автобусов оснастят «умными» системами видеоконтроля. Следить будут как за персоналом и исправностью транспорта, так и за самими пассажирами. Первыми присмотрятся к тем, кто пользуется общественным транспортом на севере и северо-востоке.

Как сообщает 2 февраля пресс-служба госкорпорации «Ростех», в рамках контракта с ГУП «Пассажиравтотранс» оборудование будет установлено на 1 400 автобусов. Для каждой машины предназначен комплект: несколько камер в салон, видеорегистратор в кабину водителя и аппаратура для беспроводной передачи данных диспетчерам и администрации перевозчика. Прежде всего, системы контроля предназначены для повышения безопасности. Камеры помогут оценить качество перевозки людей и проследить за работой персонала. Также оборудование сможет решать «интеллектуальные» задачи. К примеру, запустить автоматическую диагностику и вовремя выявить неисправности.

Не останутся без внимания и сами пассажиры: по данным с камер в салоне автобуса будут вести учёт пассажиров. Аналогичные системы контроля и онлайн-аналитики в тестовом режиме используются в метро Петербурга и в общественном транспорте Волгоградской области.

Сейчас системы монтируют на транспорте автобусного парка № 6, который обслуживает Красногвардейский и Калининский районы города. К маю камерами собираются обеспечить все указанные в контракте автобусы.