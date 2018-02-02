Зарезавший 10 лет назад приятеля петербуржец попался на избиении знакомого

Коммунальная драма, которая разыгралась в квартире в Невском районе Петербурга 10 лет назад, закончилась 2 февраля в Невском районном суде. Убийца несколько лет оставался на свободе и работал на одном из городских предприятий, но попался после того, как вновь перепил и полез с кулаками на знакомого.

Михаил Лобода приговорен к 10 годам колонии строгого режима за убийство, попытку убийства и причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает городская прокуратура. В январе 2008 года Лобода выпивал с приятелем у него дома, в итоге под действием алкоголя он взялся за нож и не менее десяти раз воткнул его в собутыльника. Чтобы скрыть преступление, он решил расправиться и с сыном убитого, сел на спавшего ребенка и несколько раз ударил его ножом. Мальчик сопротивлялся, на помощь сыну прибежала мать, и жизнь ребенка удалось спасти, однако Лобода успел сбежать. Вновь он дал о себе знать в октябре 2016 года, на этот раз он выпивал с приятелем в кафе и бил знакомого кулаками. Тот упал на пол и расшиб голову, вызывать скорую помощь дебошир не стал, но на этот раз он был задержан. Как выяснилось, восемь лет после убийства мужчина провел в трудах и из города уезжать не стал — работал на одном из петербургских предприятий и даже заслужил одобрение коллег. Успешный трудовой стаж не спас его от наказания, решением суда мужчину отправили в колонию.