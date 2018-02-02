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02.02.2018 15:38

Комтранс: Город задумается о станции метро в Пулково не раньше 2030 года

Власти Петербурга задумаются о планировании станции метро в Пулково не раньше того момента, когда пассажиропоток в аэропорту перевалит за 30 млн и подберется вплотную к сорока. Об этом 2 февраля рассказала «Фонтанке» пресс-секретарь комитета по транспорту Ирина Ефимова. 

Так она прокомментировала вчерашнее заявление зампреда комитета Андрея Львова о том, что город «не отменял планы» по строительству метро в Пулково.

На данный момент годовой пассажиропоток петербургского аэропорта — 16 миллионов. 30 миллионов можно ожидать не ранее 2030 года, считают в комтрансе. Напомним, сейчас на ближайшей повестке дня у города — строительство восьмикилометрового аэроэкспресса от Витебского вокзала до аэропорта. Конкурс на строительство должен быть объявлен к апрелю 2018 года. Завершить проект планируется в конце 2021-го — начале 2022 года, объем вложений оценивается в 24 млрд рублей. Проект будет реализован по схеме государственно-частного партнерства.

Однако если пассажиропоток дойдет до 30 миллионов и выше, такую частоту рейсов в аэропорт аэроэкспресс просто не потянет, поясняют в комтрансе. «И нужно будет что-то еще. Рано или поздно это должно произойти», – отметила Ефимова.


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