Трех белорусов осудили в Минске за «возбуждение национальной вражды» в российской прессе

Минский городской суд признал трех белорусов, сотрудничавших с российским агентством Regnum, виновными в разжигании национальной вражды.

Как сообщает 2 февраля БЕЛТА, Дмитрию Алимкину, Юрию Павловцу и Сергею Шиптенко суд назначил по 5 лет лишения свободы по ч.3 ст.130 УК Белоруссии. Республиканская экспертная комиссия пришла к выводу, что «в материалах авторы ставили под сомнение суверенитет Белоруссии, в текстах содержатся оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, его истории, языка, культуры». Наказание отсрочено на 3 года.

Согласно белорусскому законодательству, по истечении срока отсрочки суд может либо освободить осужденного от отбывания наказания, либо отправить в тюрьму, либо продлить срок наблюдения.

Главный редактор Regnum Модест Колеров заявил РБК, что защита будет обжаловать приговор. «Для обжалования есть все основания, так как дело носит вымышленный характер. Наших авторов-интернационалистов обвинили в разжигании межнациональной розни. Обвинение строилось на экспертизе, которая полностью провалилась в ходе суда. Экспертизу делали некомпетентные и ангажированные эксперты, которые сводили свои националистические счеты с нашим изданием», — заявил он.