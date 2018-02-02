Глава православного фонда задержан в Петербурге за угрозу убийством

Председатель фонда возрождения христианских ценностей «Священная лига святого Георгия» Сергей Егоров стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в угрозе убийством своей подчиненной.

Как стало известно «Фонтанке» 2 февраля, Егоров приехал в принадлежащий ему бизнес-центр «Ладога» на улице Стахановцев, вошел в офисную комнату и выстрелил из пистолета «Стражник» в сторону девушки-секретаря. Пуля прошла в нескольких сантиметрах от ее головы. Затем Егоров, с ножом в руке, приблизился к другой подчиненной — менеджеру по аренде.

Сотрудники 52-го отдела полиции Красногвардейского района задержали Егорова. Факт возбуждения уголовного дела по статье 119 УК «Угроза убийством» официально подтверждает ГУ МВД.

Сергей Егоров возглавил в 2015 году борьбу за возвращение Исаакиевского собора в лоно Русской православной церкви. В декабре 2017-го он написал патриарху Кириллу письмо, в котором выражал некоторое недовольство тем, что от РПЦ городским властям до сих пор не поступила заявка на передачу собора.

В петербургской полиции, комментируя инцидент, подчеркивают, что задержанный ранее судим.

Сергей Егоров тесно связан с Санкт-Петербургской епархией. Он считается другом главы отдела по взаимоотношениям церкви и общества епархии Александра Пелина и помощника митрополита Варсонофия Сергея Бурлакова.