ГАЗ: Аскетичные «Газели» для скорой Петербурга без стеклоподъемников и магнитол — желание покупателя

Группа «ГАЗ» прокомментировала «импортозамещение» в петербургской скорой. Как писала «Фонтанка», там меняют микроавтобусы Ford Transit на «Газели» и ВАЗы. Как сообщили в пресс-службе компании 2 февраля, бедность комплектаций машин, на которую пожаловались водители, — это прихоть заказчика. В данном случае, очевидно, государства.

В группе подтвердили, что действительно в 2016 году в медицинские учреждения Санкт-Петербурга было поставлено 60 автомобилей «скорой помощи» на базе «Газель Бизнес». С уменьшенным с 6,65 до 5,5 метра радиусом разворота и задней рессорной подвеской, на которой, как рассказали «Фонтанке» водители, пациентов подбрасывает до потолка. В «ГАЗе» ответили, что в точности такая же подвеска — на автомобилях скорой помощи иностранных марок.

«Замечание водителя об отсутствии в машинах «Газель Бизнес» центрального замка, электрических стеклоподъёмников, магнитолы относится к опциям, которыми автомобиль комплектуется на заводе по желанию покупателя. Перечень и характеристики медицинского оборудования (в том числе носилок) также определяются заказчиком», – отметили в пресс-службе.

Как важный плюс своей продукции и, вероятно, как объяснение диссонанса у водителей, которые прежде ездили на Ford, в ГАЗе отметили низкую стоимость своих машин. Микроавтобусы нижегородского завода более чем в два раза дешевле импортных аналогов. Сопоставимо дешевле и запчасти, стоимость эксплуатации и расходники.

Как эта экономия в итоге отражается на водителях и пациентах скорой, почему на автобазе стоят десятки заметенных снегом автомобилей Ford и как к этому причастен Дмитрий Медведев — читайте в материале «Фонтанки».