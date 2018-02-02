Застройщик «Норманн» выпустит облигации и разместит акции на бирже

Петербургский девелопер «Норманн» в феврале – марте начнет выпуск облигаций, а в дальнейшем – планирует разместить акции на бирже. Подробности сообщили «Фонтанке» в компании 2 февраля. Учитывая курс правительства на отмену долевого строительства, выход на рынок капитала должен стать альтернативным способом привлечения денег.

«У нас будет несколько выпусков коммерческих и биржевых облигаций на общую сумму 10 миллиардов рублей, – рассказал генеральный директор компании «Норманн» Борис Бросалин. – Первое размещение коммерческих облигаций на 100 миллионов рублей мы рассчитываем провести уже в 1 кв. 2018 года. Все привлеченные средства пойдут на достройку текущих объектов и реализацию новых проектов».

Параллельно «Норманн» готовит отчетность для инвесторов. Компания объявила конкурс на выбор аудиторской компании. Финансовая отчетность за 2016 – 2017 годы по стандартам МСФО должна быть готова к 1 июня этого года.

По данным Национального объединения застройщиков жилья, «Норманн» входит в тридцатку крупнейших застройщиков страны. Он возводит в Петербурге и Ленобласти 7 жилых комплексов площадью 370 тыс. кв. м. «Компания располагает серьезным земельным банком и резервом в 11,4 млрд рублей в виде непроданных квартир в наших объектах, уже получивших разрешения на строительство, – говорит Борис Бросалин. – Плюс проект «Норманндия», в который уже вложено порядка 500 миллионов – комплекс таунхаусов в Коломягах, емкость которого оценивается в 4 миллиарда рублей».

Тем не менее «Норманн» находится не в лучшем финансовом состоянии. Год назад застройщик перенес сдачу всех объектов на срок от 6 месяцев до 2 лет. На это в «Норманне» говорят, что точка острого кризиса уже пройдена и началось финансовое оздоровление.

Проведение IPO, или первая публичная продажа акций акционерного общества, – редкость для петербургских застройщиков. На бирже торгуются акции только двух петербургских застройщиков – «Группы ЛСР» и «Эталон». Они провели первичное размещение акций в 2006 и 2011 годах.