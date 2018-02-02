Экс-подрядчик Эрмитажа, так и не построивший хранилище в Старой Деревне, признан банкротом

ООО «МехСтройТранс», бывший подрядчик Эрмитажа, с которым музей вел затяжные споры на сотни миллионов рублей, признан банкротом, в отношении него введено на шесть месяцев конкурсное производство. Согласно картотеке арбитражных дел, решение об этом было принято московским городским арбитражем и опубликовано 30 января.

Банкротило компанию некое ООО «СУОР» из Чебоксар (Чувашия). Однако в решении указано, что представитель Эрмитажа поддержал ходатайство о признании должника несостоятельным. Должник, в свою очередь, возражал, прося приостановить производство по делу о банкротстве до вынесения решения по его собственному иску к Эрмитажу (ранее «МехСтройТранс» оспорил в суде решение музея разорвать с ним контракт в одностороннем порядке). Однако суд не внял этому аргументу. В решении поясняется, что деятельность должника не ведется, восстановление его платежеспособности невозможно.

Эрмитаж разорвал контракт с «МехСтройТрансом» на строительство третьей очереди фондохранилища в Старой Деревне в июле 2017 года. Уже на тот момент дело о банкротстве компании рассматривалось в московском арбитраже. Причиной разрыва контракта стало отставание от графика работ на 8 – 9 месяцев. Подрядчики выполнили не более 14% от требуемого объема. А сумма претензий музея к предприятию превысила 850 млн рублей.

«Какие-либо дальнейшие действия Эрмитажа по данному госконтракту, связанные с выплатами и поручениями подрядчику по предстоящим работам, являлись бы элементарным разбазариванием государственных денег», – рассказал тогда «Фонтанке» и.о. заместителя директора Эрмитажа по капитальному строительству Николай Калач.

Подрядчик был не согласен и подал на музей в суд, причем целых три иска. Что, впрочем, не помогло ему впоследствии избежать банкротства.