Банк ВТБ приобрел кредит для Западного скоростного диаметра

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал права на свой крупнейший долговой актив — кредит, выданный на строительство центральной секции Западного скоростного диаметра (ЗСД). Покупателем выступил банк ВТБ.

Как пишет 2 февраля РБК со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, кредит ЕБРР на 194 млн евро консорциум «Магистраль Северной столицы» (МСС) получил в 2012 году. Срок займа — 12 лет.

С 2014 года ЕБРР из-за санкций Евросоюза прекратил финансирование новых проектов в России и постепенно сокращает свои активы в стране. В мае прошлого года глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что Россия сконцентрируется на сотрудничестве с деполитизированными институтами — такими как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций или банк БРИКС.