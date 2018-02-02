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02.02.2018 14:45

Петербуржцы не хотят голосовать за президента по месту регистрации

За двое суток 1744  человека обратились в многофункциональные центры предоставления  государственных и муниципальных услуг в Петербурге, чтобы подать заявление о голосовании по месту пребывания. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе МФЦ города 2 февраля. 

«31 января, в первый день приема, таких обращений поступило 676, а 1 февраля уже 1068, – отметили в пресс-службе. – И число желающих проголосовать не по месту регистрации растет. Это и иногородние граждане, и те, кто зарегистрирован в одном районе Петербурга, а фактически проживает в другом».

Несмотря на то, что оформление заявления занимает несколько минут, в МФЦ отмечают, что сделать это можно и через портал госуслуг, и через территориальные избиркомы. У корреспондента «Фонтанки» на оформление заявления в МФЦ ушло около 15 минут.

Напомним, что перед президентскими выборами открепительные удостоверения были упразднены. Желающие проголосовать не по месту регистрации, могут сделать это, подав заявления с 31 января до 12 марта в территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры или через портал «Госуслуги».


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