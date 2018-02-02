Отапливающую дома Красногвардейского района трубу отремонтировали

Еще
01:42 03.02.2018
Пришлите свою новость!
01:26
ФСБ Петербурга провела трендовое задержание в «трениках» и белых носках
01:24
В «Зазеркалье» построят цирк «Теремок»
01:15
Романтическую комедию разыграют в жанре stand-up
00:54
В Петербурге погиб оппозиционер, подозреваемый арестован
00:25
Пентагон назвал отличительную черту новой ядерной доктрины США
00:14
После юбилея экс вице-губернатора не хватило даже на обман ожиданий дольщиков
00:00
В Госдепе намерены восстановить доверие в отношениях с Россией
02/02
ГАТИ объяснила, почему на Лиговском асфальт укладывают прямо в снег
02/02
Касаткина сенсационно выбила из петербургского турнира первую ракетку мира
02/02
Петербурженке выставили счет 43 тысячи за оплаченное электричество и отключили квартиру
02/02
На Минкульт подали в суд за отзыв из проката «Смерти Сталина»
02/02
У президента Финляндии родился сын
02/02
В Парголово пожар уничтожил жилой дом
02/02
США: Россия угрожает первой применить "ограниченный ядерный удар"
02/02
Тиллерсон вновь заговорил о вмешательстве РФ в мексиканские выборы
02/02
Плющенко пожелал россиянам «разорвать» всех соперников на Играх-2018
02/02
Архитекторы из 9 стран стали финалистами конкурса на создание проектов стандартного жилья в Росси
02/02
В ДТП на Приморском шоссе пострадали дети
02/02
Богаев перешел из «Зенита» в хабаровский СКА на правах аренды
02/02
Манчини начал переговоры о работе в сборной Италии
02/02
Буксиры ВМФ РФ спасли турецкий сухогруз
02/02
Бывший вице-президент WADA: оправданные россияне должны попасть на Игры-2018
02/02
В Отрадном жители спасаются от наводнения по лестнице
02/02
Конгрессмены США опубликовали досье о нарушениях ФБР в расследовании «дела о России»
02/02
Финляндия введёт электронные водительские права
02/02
За год в Петербурге больше 450 заключенных пожаловались на условия содержания
02/02
Следственный комитет России отказался рассматривать заявление о возможной коррупции в муниципалитетах Петербурга
02/02
В Центральном районе Петербурга появится светский вуз для мусульман
02/02
Полиция возбудила уголовное дело о краже ценностей у побитого муниципального депутата
02/02
ГИБДД: Дефицита номерных знаков в Петербурге и области нет
02/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 2 февраля
02/02
На Финском заливе строят дома для нерп
02/02
Экс-капитан «Зенита» Роман Широков стал спортивным директором «Химок»
02/02
Петербуржец заплатит за свою вспыльчивость из-за «дорожного хамства»
02/02
В Калужской области школьник напал на одноклассника с ножом
02/02
Верховный суд разрешил Роспотребнадзору запрещать продажу продуктов без проверки
02/02
На Варшавской снег с крыши скидывают на машины
02/02
Минфин США рассказал о «нежелательности» санкций против российского госдолга
02/02
В Иматре дадут концерт на инструментах изо льда
02/02
«Краснодар» почти договорился с «Зенитом» об аренде Шатова
02/02
Матвиенко предложила создать министерство одиночества
02/02
СМИ: Послание Путина Федеральному собранию перенесли на конец февраля
02/02
Антимонопольщики проследят за ценами на бензин
02/02
Итоги недели: Как в Сочи сплотили сирийский народ
02/02
Повышение концентрации ядовитых газов в петербургском воздухе объяснили безветренной погодой
02/02
СМИ: Росавиация приостановила действие сертификата Azur Air
02/02
Испанцы передали США российского программиста Левашова, обвиняемого в кибератаках
02/02
В День сурка аналитики составили хит-лист самых заезженных по кругу песен
02/02
Под Пермью в больнице вместо туалетной бумаги использовали документы пациентов
02/02
ЦИК: У Грудинина все еще есть счета в Швейцарии и Австрии
02/02
За пассажирами в автобусах Петербурга присмотрят «умные» камеры
02/02
В ГИБДД Петербурга и Ленобласти заговорили о дефиците номеров
02/02
Зарезавший 10 лет назад приятеля петербуржец попался на избиении знакомого
02/02
Комтранс: Город задумается о станции метро в Пулково не раньше 2030 года
02/02
Трех белорусов осудили в Минске за «возбуждение национальной вражды» в российской прессе
02/02
Глава православного фонда задержан в Петербурге за угрозу убийством
02/02
ГАЗ: Аскетичные «Газели» для скорой Петербурга без стеклоподъемников и магнитол — желание покупателя
02/02
Застройщик «Норманн» выпустит облигации и разместит акции на бирже
02/02
Таблоиды узнали о возможном воссоединении Spice Girls
02/02
Заместитель председателя комздрава Петербурга уволился по собственному желанию
02/02
Экс-подрядчик Эрмитажа, так и не построивший хранилище в Старой Деревне, признан банкротом
02/02
Банк ВТБ приобрел кредит для Западного скоростного диаметра
02/02
Петербуржцы не хотят голосовать за президента по месту регистрации
02/02
Отапливающую дома Красногвардейского района трубу отремонтировали
02/02
Екатеринбургский ёжик Пых предсказал раннюю весну
02/02
Лучше на метро: петербургская подземка запустила стикеры для Telegram
02/02
На Урале взорвался дом, где родился Ельцин
02/02
Станцевавшим под Satisfaction ульяновским курсантам объявили выговор
02/02
В ЦИК рассказали, куда пропали 779 тысяч избирателей
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
02.02.2018 14:38

Отапливающую дома Красногвардейского района трубу отремонтировали

Теплоэнергетики закончили превентивный ремонт метрового трубопровода на Российском проспекте. На замену проблемной части потребовалось меньше суток, около сотни домов переводят на основную схему теплоснабжения.

Как сообщает 2 февраля ГУП «ТЭК СПб», перевод абонентов Красногвардейского района с резервной схемы закончился в 13:55. Мероприятия проводились после того, как на трубе 1000 миллиметров у пятого дома на Российском проспекте был замечен потенциально опасный участок.

«Если жильцы не получили тепло, просьба обращаться в жилищные организации», – уточняют в ГУП «ТЭК СПб».

Ремонт, на который по нормативу отводится 30 часов, был выполнен за 23. На это время ограничивали теплоснабжение 94 зданий, горячее водоснабжение не отключали.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30

Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк

Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Setl City
24.01.2018 20:00

Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада

Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32

Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию

Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Отапливающую дома Красногвардейского района трубу отремонтировали
Подачу тепла в сотню домов Красногвардейского района ограничил превентивный ремонт
В Петербурге одними из первых в стране выбрали мусорного оператора
Луганская народная республика осталась без воды из Киева
Сотрудника Фонда капремонта оштрафовали за неторопливый ответ петербуржцу
«Теплосеть» починила дефектную трубу на Фрунзе
На Фрунзе в 8 домах остывают батареи из-за прорыва теплотрассы
В Кировском районе 29 домов ждут тепла
В дома Адмиралтейского района возвращается тепло, но не во все
На Народного Ополчения прорвало трубу
Как «БУК» и «ГИТ» Московский район не поделили
ГУП «ТЭК» начинает рассылать белые квитанции
Снежные правила Смольного
Вызвали рассрочку на себя
Глава фонда капремонта - о том, на что идут наши деньги
В «Ленэнерго» приходит новый директор
ТСЖ не берут на себя чужие духовки
«Паданцев» найдут по адресам
Как подарки Жилкома оказываются отдарками
Министерство списанных долгов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: Как в Сочи сплотили сирийский народ

Забастовка по-фински: профсоюзы вступаются за права безработных

Читатель "Фонтанки" Валерий

В Петербурге заметили скворцов, которые не предвещают весну

Новости компаний
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30
Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк
Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Setl City
24.01.2018 20:00
Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада
Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32
Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию
Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:12
LEGENDA получила "Доверие потребителя"
12 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония X юбилейного конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя». Лучшим реализованным проектом в сегменте эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге стал smart-комплекс «LEGENDA на Оптиков, 34»
ГК «УНИСТО Петросталь»
22.12.2017 15:59
«УНИСТО Петросталь» учитывает экологию при запуске новых проектов
Самыми благоприятными в экологическом плане застройщик назвал Колтуши, Ломоносовский район Ленинградской области, Пушкин и Сестрорецк
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
18.12.2017 12:25
Кандинский поселился в Шушарах
В Петербурге появилось сразу два дома расписанных в стиле Кандинского. Артобъекты поселились на юге города, в микрорайоне Шушары. Неожиданное решение предложила застройщику - компании Дальпитерстрой, её архитектор Алена Коленкова
ЖК OSTROV/«Строительный трест»
12.12.2017 12:56
«Строительный трест» сдал ЖК OSTROV на Петровском острове
11 декабря 2017 года компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса OSTROV в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Фото предоставлено компанией АО "Ленпромгаз"
27.11.2017 16:10
Рассказываем, как подготовить газовый котел к зиме
Холода, как известно, наступают неожиданно. Ударили морозы, а отопительный котел не выдержал нагрузки и вышел из строя – это может обернуться серьезными последствиями для жителя частного дома.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.