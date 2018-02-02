Отапливающую дома Красногвардейского района трубу отремонтировали
Теплоэнергетики закончили превентивный ремонт метрового трубопровода на Российском проспекте. На замену проблемной части потребовалось меньше суток, около сотни домов переводят на основную схему теплоснабжения.
Как сообщает 2 февраля ГУП «ТЭК СПб», перевод абонентов Красногвардейского района с резервной схемы закончился в 13:55. Мероприятия проводились после того, как на трубе 1000 миллиметров у пятого дома на Российском проспекте был замечен потенциально опасный участок.
«Если жильцы не получили тепло, просьба обращаться в жилищные организации», – уточняют в ГУП «ТЭК СПб».
Ремонт, на который по нормативу отводится 30 часов, был выполнен за 23. На это время ограничивали теплоснабжение 94 зданий, горячее водоснабжение не отключали.