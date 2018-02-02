Екатеринбургский ёжик Пых предсказал раннюю весну

Ёжик Пых из екатеринбургского зоопарка заменил сурков. Он предсказал раннюю и пасмурную весну.

Как сообщает 2 февраля портал Е1, животному предложили выбрать между двумя мисками с червяками. Возле одной стояла табличка «ранняя весна», возле второй – «поздняя весна». Еж сделал свой выбор в пользу того, что тепло придет в Россию рано.

В прошлом году ёж не ошибся, когда предсказал позднюю и солнечную весну. Пыху шесть лет, он «активен, любопытен, любит сворачиваться в клубок, а также сопит и пыхтит при беге, отсюда его имя», – рассказали в зоопарке.

Напомним, в Ленинградском зоопарке от предсказаний пришлось отказаться — сурки в Петербурге не выйдут из спячки до конца марта. По традиции, сложившейся в США и Канаде, День сурка отмечают 2 февраля. Считается, что пробуждающиеся от спячки животные могут предсказывать погоду: если день пасмурный и сурок не увидел свою тень, то весна будет теплой.