Лучше на метро: петербургская подземка запустила стикеры для Telegram

Метрополитен Петербурга выпустил набор собственных стикеров с самыми востребованными для пассажиров ситуациями. Про бесхозные вещи не забыли.

Стикерпак опубликован в официальном Telegram-канале метрополитена 2 февраля. Жителям Петербурга представили 18 изображений, первым из которых стала рекомендация «Лучше на метро». Ускорить и разнообразить общение теперь можно рисунками «Я в поезде», «Поднимаюсь», «Спускаюсь», «В центре зала». Есть стикеры со станциями, но в наборе их восемь, причем пересадочный узел на Сенной уместился на одной картинке.

Стикерами теперь можно предупредить о закрытой станции и подозрительном предмете, напомнить захватить жетон или «Подорожник» и, конечно, предупредить: «Не прислоняться». Придумал и воплотил стикерпак Илья Тихомиров – автор шаржей о забывчивых пассажирах.

«Быстро, удобно, информативно», – отрекомендовали новинку в метро.

Напомним, 31 января свою серию стикеров для Telegram представил Эрмитаж. В набор вошли 24 изображения, благодаря которым обсудить планы на вечер можно, к примеру, используя образ «Любительницы абсента» Пикассо.