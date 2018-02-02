На Урале взорвался дом, где родился Ельцин

В уральском селе Басмановское Свердловской области взорвался и почти полностью сгорел старый крестьянский дом, в котором 1 февраля 1931 года родился первый президент России Борис Ельцин.

Как сообщает "УРА.ру" 2 февраля, несчастье случилось 26 января. Сначала дом загорелся, но во время пожара в нем взорвался газовый баллон. От строения остались обгорелые стены.

В местном МЧС заявили, что пожар случился из-за неисправной печи. У дома есть хозяева, однако 26 января их там не было; пожарные говорят, что они уехали в Тюмень, попросив соседа присмотреть за домом. Тот с вечера поставил в доме на огонь ведро с водой, чтобы сохранялась плюсовая температура и не замерзли водопроводные трубы. Возможно, печь, оставленная без присмотра, вызвала пожар: утром сосед увидел, что из дома валит дым, и вызвал МЧС.