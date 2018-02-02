Станцевавшим под Satisfaction ульяновским курсантам объявили выговор

Курсантам Ульяновского института гражданской авиации, которым за ролик с танцами в полуголом виде грозило отчисление, объявили выговор. Молодые люди продолжат обучение в вузе.

Об этом 2 февраля сообщают СМИ. В институте поведение курсантов сочли неуважением к преподавателям и работникам авиационной отрасли. Своим танцем, как считает ректор Ульяновского института гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева Сергей Краснов, молодые люди нарушили устав института, однако отчислять их не стали, лишь объявили выговор и провели беседы с родителями. Вероятно, свою роль сыграла общественная поддержка танцующих — на портале Change.org петицию с просьбой не отчислять молодых людей подписали почти 90 тысяч человек. Вслед за курсантами под трек Satisfaction исполнителя Benni Bennasi станцевали пожарные, врачи, строители, спасатели, петербургские пенсионерки и студенты различных вузов.

Напомним, ролик появился в Сети в середине января. Танец первокурсников в нижнем белье спровоцировал проверку вуза прокуратурой, Росавиацией и областным правительством.