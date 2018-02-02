В ЦИК рассказали, куда пропали 779 тысяч избирателей

Исчезновение почти восьми сотен тысяч избирателей в России объяснили в Центральной избирательной комиссии. Как заявила 2 февраля глава ЦИК Элла Памфилова, избиркомы «вычистили» списки от «мертвых душ» и «двойников».

«У нас сформирован список избирателей. Он вывешен на сайте, у нас сейчас численность избирателей на территории России 108 миллионов 968 тысяч 869 человек плюс численность избирателей и участников референдума за пределами России — 1 млн 850 тыс. 408 человек», — приводит слова Памфиловой «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Она также поблагодарила все избиркомы за «вычистку списка избирателей», где «нет ни мертвых душ, ни двойников, когда люди прописаны в одном месте, из другого выписаны, а числятся в списках по двум адресам».

Напомним, ранее ЦИК опубликовал данные, согласно которым число россиян с правом голоса за год уменьшилось более чем на 779 тысяч человек.