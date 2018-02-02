Биткоин продолжает падение

Биткоин в ходе торгов на криптовалютных биржах упал ниже 8500 долларов.

Согласно данным Coinmarketcap, курс биткоина составляет 8224 доллара. Главная криптовалюта подешевела почти на 10 процентов за последние сутки. Это минимальный уровень с ноября 2017-го. Также снижаются курсы рипла, эфира и лайткоина. Напомним, максимума биткоин достиг в декабре прошлого года — он стоил 19511 долларов. Котировки пошли вниз на фоне новостей о попытках властей Индии, Южной Кореи, Китая, России и США контролировать этот рынок. Кроме того, японские правоохранительные органы 2 февраля провели обыски в офисах криптовалютной биржи Coincheck Inc., со счетов которой неделю назад были похищены 500 миллионов долларов.