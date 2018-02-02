Под «мостом глупости» на Софийской не проехала юбилейная 140-я «ГАЗель»

Знаменитый путепровод с надписью «ГАЗель не проедет» на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги утром 2 февраля в очередной раз сдержал своё обещание: «ГАЗель» под ним не проехала.

Аварии здесь происходят с завидным постоянством. Например, предыдущий смельчак застрял под мостом 31 января, его предшественник штурмовал преграду 29 января. Путепровод петербуржцы называют «мостом глупости». У него есть аккаунт в Twitter, где скурупулёзно подсчитывают упрямцев, попытавших удачу. Сегодня счет составил 140 : 0 в пользу моста.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».