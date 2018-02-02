Фасад ЖК «Дипломат» в неоклассическом стиле почти готов

Смотрите свежие фотографии со строительной площадки жилого комплекса бизнес-класса «Дипломат». На объекте завершена установка лифтов, в настоящее время производится устройство фасадной системы здания и входных групп. Напомним, фасад здания выполняется в неоклассическом стиле, первый этаж отделан натуральным камнем. В настоящее время его готовность составляет более 80 %.

Продолжается отделка мест общего пользования жилого комплекса. Параллельно ведутся пуско-наладочные работы и завершается устройство внутридомовых сетей теплоснабжения.

Жилой комплекс бизнес-класса «Дипломат» расположен в исторической части Петербурга на пересечении проспекта Бакунина и Исполкомской улицы. Строительство девятиэтажного монолитного дома стартовало в 2016 году. Сдать жилой комплекс планируется во II квартале 2018 года. Общая площадь ЖК «Дипломат» превышает 25 тыс. кв. метров – это 176 квартир общей площадью более 14 тыс. кв. метров. Есть варианты от однокомнатных до пятикомнатных.

В каждой квартире ЖК «Дипломат» предусмотрены гардеробные и просторные кухни, в некоторых — дополнительные санузлы. Все квартиры будут подготовлены под чистовую отделку. Для жителей комплекса предусмотрен подземный паркинг на 117 машиномест, спуститься куда можно на лифте со своего этажа.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Строительный холдинг «ПСК» («Петербургская Строительная Компания») более десяти лет работает на российском рынке недвижимости как генеральный подрядчик, девелопер, генеральный проектировщик и инвестор. «ПСК» реализованы порядка 50 проектов, география деятельности - Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край. В числе возведенных объектов – жилые дома, административные здания, школы и детские сады, спортивные сооружения, инженерные сети и автомобильные дороги. В 2011–2014 гг. «ПСК» участвовала в строительстве Олимпийских объектов в г. Сочи, п. Красная Поляна.

ЖК Дипломат - застройщик ООО "Аэдис", разрешение на строительство №78-018-0146.1-2015 от 07 июня 2016г., проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya