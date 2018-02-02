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02.02.2018 13:17

Песков попросил прощения за агитацию в пользу Путина

Пресс-секретарь Владимира Путина извинился за «неосторожное» агитационное высказывание в пользу своего шефа как кандидата в президенты России, передает РБК. 2 февраля замечание ему сделала председатель Центризбиркома Элла Памфилова. 

«Я приношу свои извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные. Впредь, естественно, на этот период я буду более аккуратным, дабы не давать повода для таких замечаний», – заявил Песков.

Отметим, по словам Памфиловой, пресс-секретарь президента необдуманно высказался в поддержку Путина 29 января. Глава ЦИК не уточнила, что она имеет в виду. Вероятнее всего, речь шла о следующей цитате: «Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России. Вряд ли кто-то сможет подвергать сомнению то, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, лидером политического олимпа, с которым на данном этапе вряд ли кто-то может конкурировать».

 


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