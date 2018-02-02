Экс-партнер Аршавина получил условно за хищение 400 млн

В Петербурге бывший партнер Андрея Аршавина по автомобильному бизнесу получил условный срок за хищение более 400 млн рублей у банков и покупателей. Петру Тиньгаеву вменили также подделанные автографы футболиста.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 2 февраля Тиньгаев признан виновным в кредитном мошенничестве и легализации средств, добытых преступным путем. Являясь учредителем нескольких компаний, предприниматель присваивал вырученные от продажи страховых полисов «АльфаСтрахования» деньги (более 6 млн рублей), оформлял кредиты у Сбербанка и не возвращал (280 млн рублей) и не выдавал оплаченные клиентами «БалтАвтоТрейд» автомобили (145 млн).

Как следует из приговора, Тиньгаев предоставил в Сбербанк поддельный договор поручительства от имени Аршавина. Спортсмен, чтобы доказать свою непричастность к лукавому кредиту, в 2015 году проводил в суде автограф-сессию для почерковедческой экспертизы.

Букет финансовых преступлений недорого обошелся Тиньгаеву. Он приговорен к пяти годам условно с трехлетним испытательным сроком. Деньги Сбербанку предприниматель вернул.