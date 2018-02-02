Je suis Maidan-SPb. Кто составляет списки врагов народа

Лица сотни петербургских сторонников Навального опубликованы проектом Je suis Maidan. Ратующие за открытость борцы с оппозицией своих персональных данных раскрывать не хотят.

Сайт jesuismaidan.com заработал в июне 2017 года. Авторы проекта, заметив, что «символом протестных движений в мире стал Аноним в маске Гая Фокса», объявили борьбу анонимности. На вооружение взяли «современные технологии высокочеткой съемки и распознавания лиц», которые «позволяют с огромной точностью определить личность любого участника любого митинга». Подобное уже было в 2016 году, когда на сайте whoiswhos.me появились имена и адреса оппозиционных блогеров. Та история закончилась нападениями в подъездах и сожженными машинами.

Утверждается, что с помощью программы FindFace неравнодушные граждане сопоставили фотоснимки участников оппозиционных митингов и аккаунты «ВКонтакте», результаты выложили на свой сайт в открытом доступе.

На сегодняшний день в базе Je suis Maidan – почти 2 тысячи фото, «привязанных» к страницам социальной сети, из них 121 петербуржец. Это люди, которые участвовали в политических акциях в июне – декабре 2017-го и январе 2018-го.

Как это работает

«Мы провели большой объем работы, перелопатили множество источников, разобрали гигабайты фотоархивов, использовали разные системы распознавания лиц», – рассказывали «Фонтанке» организаторы. В летних «коллекциях» источником получения фото митингующих, как правило, указаны некие СМИ. Скорее всего, это ложь. Качество большинства снимков указывает на то, что кто-то намеренно делал портретное фото конкретного участника митинга. В осенних и зимних снимках указано честнее – якобы фотографии присланы «волонтерами» на электронную почту проекта.

Якобы где-то даже замечали людей в куртках с логотипом и девизом Je suis Maidan, но подтверждений этому мы не нашли. Скорее, это выглядит, как в ноябре 2017 года, когда в Кемерово были обнаружены неизвестные в масках, профессиональной аппаратурой снимавшие участников митинга. И они явно не принадлежали ни к полиции, ни к спецслужбе.

В Петербурге подобные ухищрения с телеобъективами не нужны. Если в Кемерово при сравнительной малочисленности мероприятия любой, кто явно будет фотографировать участников, может быть узнан и получить свою порцию негатива, то в Петербурге, где все снимают всех и на любой акции присутствуют десятки профессиональных фотографов, никто на вероятного «волонтера» Je suis Maidan внимания не обратит.

После сверки с помощью FindFace результаты вываливаются на сайт без дополнительной проверки, без уточнения данных и коррекции: фото с митинга и рядом ссылка на страницу соцсети.

Иногда от результата несет идиотизмом. Совершенно непонятно, зачем было «разбирать гигабайты фотоархивов», чтобы найти, проверить через FindFace и опубликовать фото волонтера штаба Навального в Петербурге Александра Кирпичева, о котором проще прочитать у него в соцсетях или прямо на странице штаба Навального.

Иногда результат бывает ошибочным. Например, координатор движения «Красивый Петербург» Стив Каддинс заверил, что на упомянутом мероприятии не был и на фото Je suis Maidan – не он.

В декабре РЕН ТВ сообщало, что Je suis Maidan договорился о сотрудничестве с проектом «Гигарама», чья «аппаратура позволяет делать снимки с высоким разрешением, благодаря чему в толпе можно разглядеть лицо каждого человека».

«Лента» приводила даже комментарий руководителя «Гигарамы» Марата Сайченко, который сотрудничество подтверждал, замечая, что Je suis Maidan – «это общественники, которые выполняют важную функцию гражданского контроля за соблюдением законности при проведении массовых акций».

Информация оказалась простой страшилкой: декабрьские и январские фото очевидно сделаны обычными камерами. Информация о сотрудничестве с «Гигарамой» на jesuismaidan.com сегодня отсутствует.

Как найти того, кто не прячется

«Фонтанка» обратилась к героям последних публикаций Je suis Maidan. Наши собеседники удивились попытке испугать их разглашением факта присутствия на мероприятии, на которое они вышли с открытыми лицами. У многих из них та же информация и так размещена в личных аккаунтах.

Пользователю «ВКонтакте» с ником Димка Blonde интересно, как работает технология, но «деанонимизацией» он не обеспокоен: «Мне на самом деле все равно. Выложили и выложили, «ВКонтакте» – публичная сеть. Мы ходим по улице, не пряча своего лица. Чего-то страшного в этом я не вижу, и почему я должен молчать о своей позиции? Никакой угрозы я не вижу».

Дмитрию Степанову тоже всё равно, и принимать каких-либо мер к удалению своих персональных данных с сайта он не будет: «Хотят – пусть размещают. Прятаться точно не буду, мне прятаться не с руки. Если я открыто и законно вышел выразить свое мнение, зачем мне прятаться? Хотят тратить свое время – пусть развлекаются. Я на госслужбе не состою, мне опасаться нечего. Да если бы и состоял, свои права я знаю».

Не тревожится из-за публикации Никита Чубур: «Я не скрываю свою позицию, те же фото выкладываю сам в социальных сетях. Проявляю свою гражданскую позицию, выходя на митинги. Кто-то хочет обличить оппозиционеров, что они ходят на митинги, а потом боятся в этом признаться? Ерунда, если ты открыто выступаешь, то тебе и нечего скрывать». Студент Политехнического университета, Никита не опасается и возможного давления со стороны администрации: «Университет – не политическая организация».

Игорь Соловьев признается, что не понимает цели данной «инициативы», но отторжение она у него вызывает: «Есть некоторые неприятные ощущения. Не все у нас вменяемые жители города, и кто-то может воспользоваться для структурирования поиска. Не надо искать, в два клика можно найти людей, если придет в голову идея рандомной мести».

На возраст в Je suis Maidan внимания не обращают, нередки фото и аккаунты несовершеннолетних. Попал в «базу» и сын корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольтской. Не призывая прятаться и скрывать свои убеждения, она обеспокоена: «Я не очень хорошо к этому отношусь. Выступать с открытым лицом – это нормально, мы не закрываем лица, чего ж скрываться, раз пришел? Я, по моему характеру, пожалуй, не обратила бы внимания. Но, возможно, напрасно, если это делают специально, чтобы держать на крючке, если что. Как нам знать, как повернется? Скажут – вот враги. Я прятаться не собираюсь, но…»

Как это было два года назад

Какое может быть «но», известно. В 2016 году в Сети уже появлялся подобный проект, тогда он назывался whoiswhos.me, на нём публиковались данные оппозиционеров, причем не только из социальных сетей, присутствовали и домашние адреса, и номера телефонов, и скрыто сделанные фото. Управлялся сайт с того же IP-адреса, что и ресурсы «фабрики троллей», связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным. Тогда избили минимум троих оппозиционно настроенных пользователей Интернета, чьи данные оказались на whoiswhos.me, у двоих сгорели автомобили.

Анонимы за открытость

На сайте Je suis Maidan авторы стараются выступать подчеркнуто корректно. Никаких угроз, лишь намек: «Оставьте надежды – вас тоже найдут!». Парадоксальным образом хозяева проекта сами неплохо спрятались, украв чужое имя и изображение.

Зарегистрирован сайт через китайскую компанию, попытка выйти на регистранта приводит к Ивану Иванову, проживающему в Москве на площади Ленина, дом 1, с набором цифр вместо номера телефона. Судя по IP-адресу, хостинг сайта размещен в Калифорнии.

Соответствующая группа «ВКонтакте» администрируется Калачевым Сергеем. Действительно, существует Сергей Калачев, и фото на аватарке его. Но и имя, и фото украдены. Как объяснил «Фонтанке» настоящий Калачев, никакого отношения к Je suis Maidan он не имеет.

По данным счетчика pr-cy.ru, сайт jesuismaidan.com в месяц фиксирует около 10 тысяч уникальных посетителей, примерно 40 тысяч просмотров. В группе «ВКонтакте» 155 человек. Петербуржцев в группе 17, и не менее трети из них, судя по информации в аккаунтах, точно не сторонники действующей власти.

Важный вопрос: кто за это платит. Может быть и так, что часть фото с митингов действительно присылают добровольцы, но ребята из Кемерово, например, на бесплатных волонтеров не похожи. Расходы на FindFace невелики, но кто-то ведь должен руками прогонять через этот ресурс сотни, если не тысячи фото: далеко не каждый портрет правдоподобно опознается. Если это действительно дело бескорыстного анонимного борца за деанонимизацию, его почти жалко.

Эффективность отсутствует

Любой журналист «Фонтанки», не обладая навыками кибершпионажа, за один рабочий день, не вставая из-за компьютерного стола, на основании открытых данных может составить подобный «реестр» петербургских оппозиционеров. Или, наоборот, сторонников провластного Национально-освободительного движения. Или любителей вязать крючком.

Опасность

Столкновения на почве идеологических разногласий, конечно, случаются. Иногда доходит до драки на митингах или демонстрациях. Но вот случаев, чтобы идеологический противник, узнав в Сети, что кто-то придерживается противоположной точки зрения, стал его разыскивать «в реале» с целью вразумить с помощью кулаков или кастета – такого мы в редакции не припомнили. Это удел профессионалов, работающих за деньги.

В случае с тем же whoiswhos.me блогеров избивали и жгли им машины точно не возмущенные граждане. Нападениям предшествовали сетевые провокации с фальшивых интернет-аккаунтов, для регистрации которых приобретались SIM-карты на выдуманные имена, выход в Сеть осуществлялся только с «одноразовых» смартфонов. Вероятность того, что на такие ухищрения неоднократно пойдет возмущенный постом в соцсети доброволец, нам кажется ничтожной. А вот вероятность того, что распространенная Je suis Maidan информация может послужить прикрытием для силовой акции в отношении определенного оппозиционера – значимой.

Тогда этот сайт будет иметь хоть какой-то смысл, так как пытаться испугать публичностью того, кто открыто выходит на площадь, – непродуктивно.

Денис Коротков,

«Фонтанка.ру»

P.S. Читатели «Фонтанки» уточняют: люди в черных куртках с надписями на спине «Ищи свое фото на: JESUISMAIDAN.COM» точно присутствовали на петербургской «Забастовке избирателей» и вели фотосъемку. При этом сами попали в объектив.