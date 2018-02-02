Али Ферузу разрешили уехать в Германию

Худоберди Нурматов, известный как Али Феруз, журналист «Новой газеты», которого ранее хотели выслать из России на родину, в Узбекистан, попросил Мосгорсуд дать ему уехать в другую страну, и заявил, что выбрал Германию. 2 февраля суд пересмотрел решение о высылке журналиста.

«Ваша честь, я хочу сказать, что не хочу получать убежище и легализовываться в России. Я хочу уехать», — заявил Феруз в суде, добавив, что у него есть немецкая виза и документы от Красного Креста, которые дают возможность въезда. А адвокат уточнил также, что у Феруза уже есть билеты в Германию.

Мосгорсуд против отъезда уроженца Узбекистана не возражал. Судья заявила, оглашая решение, что постановление о высылке нужно изменить, дописав в его резолютивную часть, что выдворение приостановлено до рассмотрения дела Феруза в ЕСПЧ. В течение этого срока журналисту предписывается пребывать в центре временного содержания иностранных граждан МВД, но его право при предоставлении необходимых документов покинуть этот центр и выехать из России не ограничивается.

Напомним, 24 января Верховный суд постановил, что решение Басманного суда от 1 августа 2017 года о выдворении журналиста в Узбекистан должно быть пересмотрено. Басманный суд решил выслать журналиста «в связи с нарушением режима пребывания в стране». Сам Феруз, со своей стороны, заявил, что не может вернуться в Узбекистан, так как его там преследовали и пытали. 8 августа прошлого года Мосгорсуд решение о высылке приостановил, применив к нему правило 39 Регламента ЕСПЧ, согласно которому любое перемещение Феруза с территории России запрещается до вынесения решения по его жалобе. Но само решение о выдворении при этом было оставлено в силе.