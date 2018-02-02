СМИ: Из-за сгоревшей елки в Южно-Сахалинске спустя месяц возбудили уголовное дело

Эксперты МЧС по Сахалинской области выяснили, что причиной возгорания главной праздничной ели в Южно-Сахалинске стало попадание в нее петарды.

Об этом 2 февраля пишет Sakhalin.info. В МЧС уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Однако пока спасатели отказались назвать статью или ведомство, которое занимается расследованием этого дела.

Напомним, 25-метровая искусственная ель загорелась на площади Ленина в новогоднюю ночь. Огненный столп на центральной площади не смутил южносахалинцев, они продолжили танцевать.