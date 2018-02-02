«Аэрофлот» избавил пассажиров от ручного вбивания данных при покупке билета

Аэрофлот внедрил в мобильные приложения для iOS и Android модуль распознавания банковских карт. Технология заключается в считывании данных, указанных на банковской карте, с помощью камеры мобильного устройства. Это значительно ускоряет процесс покупки билета и поднимает качество предоставляемых услуг на новый технологический уровень.

Пользователи при покупке билетов в мобильном приложении могут ввести полную информацию о карте, наведя на нее на несколько секунд камеру смартфона. Сканирование данных карты, в том числе с высокой степенью защиты, в видеопотоке позволяет автоматически заполнить в платежной форме номер карты, срок окончания действия и имя владельца. Важной особенностью технологии Smart IDReader, разработанной российской компанией Smart Engines для клиентов в России, является поддержка распознавания карт российской национальной платёжной системы «Мир», участниками которой являются более 350 банков страны.

Кроме того, в мобильных приложениях реализована еще одна важная функция – сканирования и распознавания документов. Приложение распознает документы, удостоверяющие личность, и автоматически заполняет поля данных о пассажире. Полный цикл распознавания в видеопотоке, в среднем, составляет 1 — 2 секунды. С помощью этой функции оперативно заполняются нужные поля и нет необходимости делать это вручную, что значительно экономит время.

Развитие мобильных приложений является одним из приоритетных направлений стратегии Аэрофлота. Компания использует самые последние разработки для развития собственных мобильных приложений, которые обеспечивают новый качественный уровень обслуживания пассажиров и предлагают широкий спектр удобств — от регистрации на рейс и пользования личным кабинетом до выбора нужного тарифа и быстрого приобретения билета.

Аэрофлот является одним из лидеров гражданской авиации по применению цифровых технологий как в России, так и за рубежом. В 2017 году достижения компании в этой области были отмечены престижной премией TADVISER IT-PRIZE 2017 в номинации «Мобильное приложение года».