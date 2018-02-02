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02.02.2018 12:53

«Аэрофлот» избавил пассажиров от ручного вбивания данных при покупке билета

«Аэрофлот» избавил пассажиров от ручного вбивания данных при покупке билета
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот внедрил в мобильные приложения для iOS и Android модуль распознавания банковских карт. Технология заключается в считывании данных, указанных на банковской карте, с помощью камеры мобильного устройства. Это значительно ускоряет процесс покупки билета и поднимает качество предоставляемых услуг на новый технологический уровень.

Пользователи при покупке билетов в мобильном приложении могут ввести полную информацию о карте, наведя на нее на несколько секунд камеру смартфона. Сканирование данных карты, в том числе с высокой степенью защиты, в видеопотоке позволяет автоматически заполнить в платежной форме номер карты, срок окончания действия и имя владельца. Важной особенностью технологии Smart IDReader, разработанной российской компанией Smart Engines для клиентов в России, является поддержка распознавания карт российской национальной платёжной системы «Мир», участниками которой являются более 350 банков страны.

Кроме того, в мобильных приложениях реализована еще одна важная функция – сканирования и распознавания документов. Приложение распознает документы, удостоверяющие личность, и автоматически заполняет поля данных о пассажире. Полный цикл распознавания в видеопотоке, в среднем, составляет 1 — 2 секунды. С помощью этой функции оперативно заполняются нужные поля и нет необходимости делать это вручную, что значительно экономит время.

Развитие мобильных приложений является одним из приоритетных направлений стратегии Аэрофлота. Компания использует самые последние разработки для развития собственных мобильных приложений, которые обеспечивают новый качественный уровень обслуживания пассажиров и предлагают широкий спектр удобств — от регистрации на рейс и пользования личным кабинетом до выбора нужного тарифа и быстрого приобретения билета.

Аэрофлот является одним из лидеров гражданской авиации по применению цифровых технологий как в России, так и за рубежом. В 2017 году достижения компании в этой области были отмечены престижной премией TADVISER IT-PRIZE 2017 в номинации «Мобильное приложение года». 

 


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Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
02.02.2018 12:53

«Аэрофлот» избавил пассажиров от ручного вбивания данных при покупке билета

Аэрофлот внедрил в мобильные приложения для iOS и Android модуль распознавания банковских карт. Технология заключается в считывании данных, указанных на банковской карте, с помощью камеры мобильного устройства. Это значительно ускоряет процесс покупки билета и поднимает качество предоставляемых услуг на новый технологический уровень
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
02.02.2018 12:53
«Аэрофлот» избавил пассажиров от ручного вбивания данных при покупке билета
Аэрофлот внедрил в мобильные приложения для iOS и Android модуль распознавания банковских карт. Технология заключается в считывании данных, указанных на банковской карте, с помощью камеры мобильного устройства. Это значительно ускоряет процесс покупки билета и поднимает качество предоставляемых услуг на новый технологический уровень
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
01.02.2018 13:55
Заявление авиакомпании «Россия» о сотрудничестве с Anex Tour
Авиакомпания «Россия» информирует о том, что в ряде СМИ появилась ошибочная информация о сотрудничестве туроператора Anex Tour с авиакомпанией «Россия» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника туристической компании
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
29.01.2018 14:00
Будьте в курсе закрытых распродаж авиакомпании «Уральские авиалинии»
Хотите всегда получать скидки первыми? Просто регистрируйтесь в программе лояльности «Крылья» и участвуйте в закрытой распродаже летних направлений «Уральских авиалиний»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
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19.01.2018 18:02
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Удобный сервис «Уральских авиалиний» - покупка билета за час до вылета
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12.01.2018 13:49
«Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо
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