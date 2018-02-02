ВЦИОМ: Большинство россиян не желает признавать гражданский брак официальным

Только треть жителей России готовы поставить знак равенства между сожительством и официальным браком. Пары без штампа в паспорте остракизму не подвергают, но чтобы назваться семьей, в ЗАГС идти все-таки придется.

Как следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованных 2 февраля, 56% россиян не считают, что длительное, но не узаконенное совместное проживание дает право считать отношения супружескими. Вне зависимости от пола и возраста респонденты в этом вопросе единодушны. Появление в такой паре детей делает союз чуть более надежным в глазах общества, но 48% по-прежнему отказываются признавать его брачным. При этом сами по себе отношения без штампа в паспорте особых нареканий не вызывают.

Почти половина (46%, среди молодежи и состоящих в свободных отношениях – больше) опрошенных уверена, что жить вместе и не уведомлять об этом государство – вполне приемлемо. Чуть меньше (45%,) остаются верными традициям и излишнюю свободу не одобряют. В основном за каноны ратует старшее поколение и женщины. Впрочем, вне зависимости от позиции, более двух третей россиян (71%) уверены, что перед тем, как обзавестись детьми, отношения все же надо узаконить.

По данным социологов, на сегодняшний день инициативу признать незарегистрированные отношения браком поддерживают 38% опрошенных. С их точки зрения, штамп не важен, если пара сама считает себя семьей. Большинство (50%) отнеслись к предложению негативно. Остальные ещё не определились.

Напомним, понятие «фактические брачные отношения» предложил ввести в Семейный кодекс России сенатор от Владимирской области Антон Беляков. Автор инициативы, которая уже поступила на рассмотрение депутатов Государственной думы, настаивает, что надо дать больше юридических прав парам, живущим в гражданском браке больше пяти лет.