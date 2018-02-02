Два банка аккредитовали жилые комплексы от «Эталон ЛенСпецСМУ»

АО «Россельхозбанк» аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная».

Оформить ипотеку в Россельхозбанке можно при условии внесения первоначального взноса в размере не менее 20% стоимости квартиры. Процентная ставка от 8,85 % годовых действует, если сумма кредита составляет 3 млн рублей и более. В случае если сумма кредита меньше 3 млн рублей, ставка начинается от 8,95% годовых. Кредит выдается на максимальный срок до 30 лет, сумма кредита от 100 000 рублей до 20 млн рублей.

С условиями ипотечного кредитования объекта можно ознакомиться на сайте http://lenspecsmu.ru/how_to_buy/mortgage/

Одновременно АКБ «Российский капитал» (ПАО) аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская».

В банке «Российский капитал» можно оформить ипотеку на покупку квартиры в ЖК Fusion при условии внесения первоначального взноса в размере от 15% стоимости квартиры. Процентная ставка от 9,25 % годовых. Максимальный срок – 25 лет, максимальная сумма кредита не ограничена.

С условиями ипотечного кредитования объекта можно ознакомиться на сайте https://www.roscap.ru/mortgage/

Справка о жилых комплексах:

Жилой комплекс «Дом на Блюхера» представляет собой 17-этажный дом S-образной формы на 1 445 квартир разной конфигурации. На первом этаже «Дома на Блюхера» будут расположены встроенные коммерческие помещения, также проектом предусмотрен пристроенный наземный 7-уровневый паркинг на 382 автомобиля. Завершение строительства «Дома на Блюхера» запланировано на I квартал 2020 года.

Жилой комплекс Fusion будет включать современный дом на 110 квартир, паркинг на 83 автомобиля и детский сад. В комплексе представлены как просторные однокомнатные, так и пятикомнатные квартиры. Ввод ЖК Fusion в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2019 года.

Жилой комплекс «Дом на Блюхера» – застройщик АО Эталон ЛенСпецСМУ, проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

ЖК Fusion, застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", разрешение на строительство №78-003-0350.2-2016 от 18 июля 2017г., проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/

Справка о ГК «Эталон»

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) лицензия Центрального банка №2312 от 28.11.2014г.