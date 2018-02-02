Два банка аккредитовали жилые комплексы от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Еще
13:26 02.02.2018
Пришлите свою новость!
13:21
Мечтавших о Финляндии алжирцев отправили в российскую колонию
13:17
Песков попросил прощения за агитацию в пользу Путина
13:09
Правительство утвердило график выдачи жилищных сертификатов на 15 млрд рублей
13:04
Экс-партнер Аршавина получил условно за хищение 400 млн
13:00
Али Ферузу разрешили уехать в Германию
12:58
На Десантников заметили поджигателей машины
12:54
СМИ: Из-за сгоревшей елки в Южно-Сахалинске спустя месяц возбудили уголовное дело
12:51
ВЦИОМ: Большинство россиян не желает признавать гражданский брак официальным
12:43
В Сеть утёк огнеопасный спойлер «Игры престолов»
12:40
Два военных вертолета разбились во Франции
12:37
В Колпино приговорили подростков за преступную экзекуцию с видеосъёмкой
12:29
Петербуржец заплатил за лечение избитой им жены
12:25
Глава ЦИК сделала замечание Пескову за агитацию за Путина
12:23
В Петербурге заметили скворцов, которые не предвещают весну
12:07
В Петербурге хотят ужесточить требования к продаже продуктов
12:05
Документы из Красногвардейского суда Петербурга нашли среди мусора в Морозовке
12:01
Китайца обязали снести четырехэтажный самострой в Рехколово
11:43
Обвиняемый в пьяной аварии с четырьмя погибшими себя не контролировал
11:35
Финская олимпийская сборная застряла в аэропорту Хельсинки
11:33
В Петербурге резко повысилась концентрация оксида и диоксида азота
11:30
В Петербурге увеличилось число вторичных отказов от приемных детей
11:11
Жилью стандартного класса увеличат высоту потолков
11:07
СМИ: Паралимпийский комитет заплатит 500 тыс. евро за восстановление в правах
10:49
Глава совета директоров «Газпрома» заработал на продаже акций компании 5,5 миллионов
10:43
Контрабандное дело владельца Cartier рассмотрят в Петербурге
10:27
В Пулково поймали водителя, сбившего насмерть пенсионерку: он хотел уехать из города
10:17
В России за год стало на 779 тысяч избирателей меньше
09:58
В Петербурге снегоуборщики попали в ДТП дважды за утро
09:50
В Ковалёво полыхала автозаправка
09:43
Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков
09:36
На льду Невы искали полураздетого мужчину в банных тапочках
09:27
Гружённый газовыми баллонами фургон врезался в толпу пешеходов в Шанхае
09:14
«Пассажиравтотранс» не заметил вокзальных предупреждений УФАС Петербурга
09:06
Потайной ход и шлюз в четыре двери не спасли рулетку на Греческом
08:55
В Петербурге сильные пробки после снегопада, а водители завидуют карасям
08:43
Обещанием взрыва из ТРК «Норд» в Петербурге выгнали 2,5 тысячи человек
08:33
В Якутии нашли два алмаза массой более 85 карат
08:23
На Лиговском и Жуковского временно закроют парковку, а затем и движение
08:11
Принадлежавший Порошенко завод в Севастополе перешёл в федеральную собственность
08:04
Глава USADA назвал «ночным кошмаром» оправдание российских спортсменов
02:26
"Артмуза" проведет заповедными тропами Карелии и Антарктиды
02:05
«Киберфест» исследует «цифровую облачность»
01:53
Театр Акимова представит комедийную премьеру по Островскому
01:32
National Geographic покажет лучшие снимки России
01:19
Звезда мюзикла «Ленька Пантелеев» выпускает синтетический спектакль по Стриндбергу
00:52
Российские олигархи за январь обогатились ещё на 16,8 миллиарда долларов
00:44
Диего Марадоне запретили въезд в США из-за шуток над Трампом
00:29
Госдеп прокомментировал визит главы СВР Нарышкина в США
00:11
МВФ против повышения зарплат украинцам
00:02
Житель Уссурийска прожил неделю в кабине грузовика, вмёрзшего в реку
01/02
Полиция задержала подозреваемого в краже борсетки у московского министра
01/02
Тиллерсон: Влияние России в Латинской Америке растёт
01/02
МИД РФ предупредил путешествующих россиян, что за ними охотятся спецслужбы США
01/02
Минфин США: В «кремлевский доклад» вошли не только имена
01/02
Поврежденные фонари Марсова поля отремонтируют в 2019 году
01/02
Украина отказалась от квот на билеты на мундиаль
01/02
В школе Лос-Анджелеса произошла стрельба
01/02
Защита Никиты Белых обжалует приговор
01/02
Задержанный в Петербурге анархист пожаловался в СК на пытки
01/02
Россия и Швеция поделили пьедестал этапа Кубка Европы по фристайлу в Ленобласти
01/02
На Аляcке откроют отель на ледяной вершине
01/02
Директор ЦРУ: Помощь Москвы необходима в борьбе с терроризмом
01/02
Итальянская федерация футбола: Рассматриваем кандидатуру Манчини на пост тренера сборной
01/02
Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии
01/02
Материнский капитал в Петербурге продлят до 2021 года
01/02
В CAS отказались считать оправданных российских олимпийцев невиновными
01/02
Шатов и Анюков заявлены "Зенитом" на Лигу Европы
01/02
Деревянный дом на улице Красной Звезды в Пушкине продали с торгов
01/02
Министра обороны ДНР попытались устранить из гранатомёта
01/02
Эрмитажный кот Ахилл предскажет результаты матчей ЧМ-2018
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
02.02.2018 12:50

Два банка аккредитовали жилые комплексы от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Два банка аккредитовали жилые комплексы от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ГК «Эталон»

АО «Россельхозбанк» аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная».

Оформить ипотеку в Россельхозбанке можно при условии внесения первоначального взноса в размере не менее 20% стоимости квартиры. Процентная ставка от 8,85 % годовых действует, если сумма кредита составляет 3 млн рублей и более. В случае если сумма кредита меньше 3 млн рублей, ставка начинается от 8,95% годовых. Кредит выдается на максимальный срок до 30 лет, сумма кредита от 100 000 рублей до 20 млн рублей.

С условиями ипотечного кредитования объекта можно ознакомиться на сайте http://lenspecsmu.ru/how_to_buy/mortgage/

Одновременно АКБ «Российский капитал» (ПАО) аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская».

В банке «Российский капитал» можно оформить ипотеку на покупку квартиры в ЖК Fusion при условии внесения первоначального взноса в размере от 15% стоимости квартиры. Процентная ставка от 9,25 % годовых. Максимальный срок – 25 лет, максимальная сумма кредита не ограничена.

С условиями ипотечного кредитования объекта можно ознакомиться на сайте https://www.roscap.ru/mortgage/

Справка о жилых комплексах:

Жилой комплекс «Дом на Блюхера» представляет собой 17-этажный дом S-образной формы на 1 445 квартир разной конфигурации. На первом этаже «Дома на Блюхера» будут расположены встроенные коммерческие помещения, также проектом предусмотрен пристроенный наземный 7-уровневый паркинг на 382 автомобиля. Завершение строительства «Дома на Блюхера» запланировано на I квартал 2020 года.

Жилой комплекс Fusion будет включать современный дом на 110 квартир, паркинг на 83 автомобиля и детский сад. В комплексе представлены как просторные однокомнатные, так и пятикомнатные квартиры. Ввод ЖК Fusion в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2019 года.

 

Жилой комплекс «Дом на Блюхера» – застройщик АО Эталон ЛенСпецСМУ, проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

ЖК Fusion, застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", разрешение на строительство №78-003-0350.2-2016 от 18 июля 2017г., проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/

 

Справка о ГК «Эталон»

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)  лицензия Центрального банка №2312 от 28.11.2014г.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ГК «Эталон»
02.02.2018 12:50

Два банка аккредитовали жилые комплексы от «Эталон ЛенСпецСМУ»

АО «Россельхозбанк» аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
ПАО «Группа ЛСР»
02.02.2018 11:30

«Группа ЛСР» – лидер рейтинга застройщиков России

Портал «Единый реестр застройщиков» обновил рейтинг девелоперов России по объемам текущего строительства, который составляется при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА). Первое место в нем заняла «Группа ЛСР»
ГК «Эталон»
01.02.2018 19:00

Группа «Эталон» получила разрешение на строительство нового объекта

Группа «Эталон» объявляет о получении разрешения на строительство нового жилого комплекса бизнес-класса в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проект будет реализован компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Китайца обязали снести четырехэтажный самострой в Рехколово
«Пилон» хочет получить с «Метростроя» 285 млн рублей за Яхтенный мост
Эксперты: В 2017-м ввод новых складов в Петербурге упал почти на 60%
Глава НИПЦ Генплана — об «островах Пригожина»: В ситуации Петербурга это нереализуемо
Суд прекратил дело о строительстве мусороперерабатывающего завода в Петербурге
«КВС» построит жилой комплекс в Парголово
Госстройнадзор: Экскаваторы работают у Фарфоровского кладбища законно
В «Балтийской жемчужине» появится еще один ЖК
В Петергофе воссоздадут утраченную православную церковь
К матчу «Зенит» - ЦСКА в Петербурге опробуют новые станции метро
Бухгалтер-демиург, или кто живет в «Образцовом квартале»
SMART‐квартиры с нестандартными окнами
Смольный придумал таблетку для долевки
В новый год с новыми долгостроями
Домик на склоне. Где в Ленобласти можно жить по соседству с курортом
Как застройщики умудряются сдавать дома досрочно
SMART- ингредиенты для гурманов
Итоги и тренды 2017: что происходит на рынке недвижимости Петербурга
Как провести каникулы в Пушкине и Павловске
При покупке квартиры Нева в подарок
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Потайной ход и шлюз в четыре двери не спасли рулетку на Греческом

Под рельсы «Чижика» поставили бракованные подкладки, которые ломаются руками

Никита Белых в суде//Эмин Джафаров/Коммерсантъ

14 губернаторов: от сумы до тюрьмы

Новости компаний
ГК «Эталон»
02.02.2018 12:50
Два банка аккредитовали жилые комплексы от «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «Россельхозбанк» аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
ПАО «Группа ЛСР»
02.02.2018 11:30
«Группа ЛСР» – лидер рейтинга застройщиков России
Портал «Единый реестр застройщиков» обновил рейтинг девелоперов России по объемам текущего строительства, который составляется при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА). Первое место в нем заняла «Группа ЛСР»
ГК «Эталон»
01.02.2018 19:00
Группа «Эталон» получила разрешение на строительство нового объекта
Группа «Эталон» объявляет о получении разрешения на строительство нового жилого комплекса бизнес-класса в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проект будет реализован компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
ПАО «Группа ЛСР»
01.02.2018 18:20
«Группа ЛСР» запускает акцию при покупке элитной недвижимости
Для тех, кто желает наблюдать из своих окон исторические панорамы города или жить в окружении зелени, «Группа ЛСР» подготовила специальное предложение
RBI
01.02.2018 13:45
Группа RBI: новое лицо знакомых брендов
В год своего 25-летия Группа RBI представляет обновленные логотипы продуктовых брендов RBI и «Северный город», а также новый корпоративный логотип
СК «Полис Групп»
01.02.2018 12:30
«Полис Групп» открыла два детских сада в Кудрово
31 января состоялось торжественное открытие двух детских садов в составе жилых комплексов «Австрийский квартал» и «Березовая роща» в Кудрово. Девелопер проектов - компания «Полис Групп». Детские дошкольные учреждения построены по программе «Соцобъекты в обмен на налоги» и переданы на баланс Ленинградской области.
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
ГК «УНИСТО Петросталь»
31.01.2018 16:59
В ЖК «Аннинский парк» построят первый детский сад
ГК «УНИСТО Петросталь» разрабатывает проект первого детского сада в ЖК «Аннинский парк» на 167 мест. Всего на территории жилого комплекса планируется построить школу на 800 мест и два детских сада на 400 мест
Setl City
30.01.2018 18:15
Новый муниципальный садик открывается в ЖК «GreenЛандия-1»
1 февраля 2018 года откроет свои двери новый детский сад в ЖК «GreenЛандия-1» от Setl City. Он расположен во встроенных помещениях жилого дома по адресу бульвар Менделеева, 13
ГК "КВС"
30.01.2018 18:07
В ЖК «Ясно.Янино» ГК «КВС» стартовал проект по обмену книгами
В рамках проекта по благоустройству микрорайона «Ясно.Янино» установлена дизайнерская беседка по обмену книгами с соседями. Будущие жители смогут делиться друг с другом своими книгами и выбирать для чтения то, что им по душе совершенно бесплатно. Кроме того, в теплое время года приятно полистать любопытные книги на свежем воздухе
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.