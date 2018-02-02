Два военных вертолета разбились во Франции

При крушении двух военных вертолетов на юге Франции погибли как минимум 5 человек.

Об этом 2 февраля сообщает BBC со ссылкой на французские СМИ. Крушение произошло около озера Карсе к северу от Сан-Тропе. Спасатели на месте происшествия ведут поиски шестого человека, который находился на борту вертолета, пять тел уже обнаружено. Пока неизвестно, что стало причиной трагедии. Оба вертолета были приписаны к летной школе «Эалат», которая готовит пилотов для армии и спецслужб.