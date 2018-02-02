Еще
13:27 02.02.2018
Пришлите свою новость!
13:21
Мечтавших о Финляндии алжирцев отправили в российскую колонию
13:17
Песков попросил прощения за агитацию в пользу Путина
13:09
Правительство утвердило график выдачи жилищных сертификатов на 15 млрд рублей
13:04
Экс-партнер Аршавина получил условно за хищение 400 млн
13:00
Али Ферузу разрешили уехать в Германию
12:58
На Десантников заметили поджигателей машины
12:54
СМИ: Из-за сгоревшей елки в Южно-Сахалинске спустя месяц возбудили уголовное дело
12:51
ВЦИОМ: Большинство россиян не желает признавать гражданский брак официальным
12:43
В Сеть утёк огнеопасный спойлер «Игры престолов»
12:40
Два военных вертолета разбились во Франции
12:37
В Колпино приговорили подростков за преступную экзекуцию с видеосъёмкой
12:29
Петербуржец заплатил за лечение избитой им жены
12:25
Глава ЦИК сделала замечание Пескову за агитацию за Путина
12:23
В Петербурге заметили скворцов, которые не предвещают весну
12:07
В Петербурге хотят ужесточить требования к продаже продуктов
12:05
Документы из Красногвардейского суда Петербурга нашли среди мусора в Морозовке
12:01
Китайца обязали снести четырехэтажный самострой в Рехколово
11:43
Обвиняемый в пьяной аварии с четырьмя погибшими себя не контролировал
11:35
Финская олимпийская сборная застряла в аэропорту Хельсинки
11:33
В Петербурге резко повысилась концентрация оксида и диоксида азота
11:30
В Петербурге увеличилось число вторичных отказов от приемных детей
11:11
Жилью стандартного класса увеличат высоту потолков
11:07
СМИ: Паралимпийский комитет заплатит 500 тыс. евро за восстановление в правах
10:49
Глава совета директоров «Газпрома» заработал на продаже акций компании 5,5 миллионов
10:43
Контрабандное дело владельца Cartier рассмотрят в Петербурге
10:27
В Пулково поймали водителя, сбившего насмерть пенсионерку: он хотел уехать из города
10:17
В России за год стало на 779 тысяч избирателей меньше
09:58
В Петербурге снегоуборщики попали в ДТП дважды за утро
09:50
В Ковалёво полыхала автозаправка
09:43
Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков
09:36
На льду Невы искали полураздетого мужчину в банных тапочках
09:27
Гружённый газовыми баллонами фургон врезался в толпу пешеходов в Шанхае
09:14
«Пассажиравтотранс» не заметил вокзальных предупреждений УФАС Петербурга
09:06
Потайной ход и шлюз в четыре двери не спасли рулетку на Греческом
08:55
В Петербурге сильные пробки после снегопада, а водители завидуют карасям
08:43
Обещанием взрыва из ТРК «Норд» в Петербурге выгнали 2,5 тысячи человек
08:33
В Якутии нашли два алмаза массой более 85 карат
08:23
На Лиговском и Жуковского временно закроют парковку, а затем и движение
08:11
Принадлежавший Порошенко завод в Севастополе перешёл в федеральную собственность
08:04
Глава USADA назвал «ночным кошмаром» оправдание российских спортсменов
02:26
"Артмуза" проведет заповедными тропами Карелии и Антарктиды
02:05
«Киберфест» исследует «цифровую облачность»
01:53
Театр Акимова представит комедийную премьеру по Островскому
01:32
National Geographic покажет лучшие снимки России
01:19
Звезда мюзикла «Ленька Пантелеев» выпускает синтетический спектакль по Стриндбергу
00:52
Российские олигархи за январь обогатились ещё на 16,8 миллиарда долларов
00:44
Диего Марадоне запретили въезд в США из-за шуток над Трампом
00:29
Госдеп прокомментировал визит главы СВР Нарышкина в США
00:11
МВФ против повышения зарплат украинцам
00:02
Житель Уссурийска прожил неделю в кабине грузовика, вмёрзшего в реку
01/02
Полиция задержала подозреваемого в краже борсетки у московского министра
01/02
Тиллерсон: Влияние России в Латинской Америке растёт
01/02
МИД РФ предупредил путешествующих россиян, что за ними охотятся спецслужбы США
01/02
Минфин США: В «кремлевский доклад» вошли не только имена
01/02
Поврежденные фонари Марсова поля отремонтируют в 2019 году
01/02
Украина отказалась от квот на билеты на мундиаль
01/02
В школе Лос-Анджелеса произошла стрельба
01/02
Защита Никиты Белых обжалует приговор
01/02
Задержанный в Петербурге анархист пожаловался в СК на пытки
01/02
Россия и Швеция поделили пьедестал этапа Кубка Европы по фристайлу в Ленобласти
01/02
На Аляcке откроют отель на ледяной вершине
01/02
Директор ЦРУ: Помощь Москвы необходима в борьбе с терроризмом
01/02
Итальянская федерация футбола: Рассматриваем кандидатуру Манчини на пост тренера сборной
01/02
Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии
01/02
Материнский капитал в Петербурге продлят до 2021 года
01/02
В CAS отказались считать оправданных российских олимпийцев невиновными
01/02
Шатов и Анюков заявлены "Зенитом" на Лигу Европы
01/02
Деревянный дом на улице Красной Звезды в Пушкине продали с торгов
01/02
Министра обороны ДНР попытались устранить из гранатомёта
01/02
Эрмитажный кот Ахилл предскажет результаты матчей ЧМ-2018
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
02.02.2018 12:37

В Колпино приговорили подростков за преступную экзекуцию с видеосъёмкой

Юные жители Колпино избили неугодную им подругу, снимая издевательства на мобильный телефон. Подростки колотили жертву головой о дверь и резали волосы на голове. Все обидчики оказались на скамье подсудимых, откуда отправятся в колонию и на обязательные работы.

Как сообщили 2 февраля в прокуратуре Петербурга, приговор по двум уголовным делам накануне вынес Колпинский районный суд. Пятерых юношей и трех девушек в возрасте от 16 до 17 лет признали виновными в умышленном причинении вреда здоровью и краже, все совершено группой и по предварительному сговору.

Суд установил, что в январе прошлого года между девушками произошел конфликт. Потерпевшую решили унизить, попросив помощи у приятелей. Подруги выманили жертву из дома, отвели в безлюдное место, где уже поджидала «группа поддержки». Преступную экзекуцию начали с побоев, пересыпая удары оскорблениями, после били потерпевшую головой о металлические двери гаража, а в финале отрезали ножом прядь волос. Происходящее снимали на камеру смартфона. Уходя, забрали у девушки деньги и мобильный. Травмы оказались серьезными, она получила средней тяжести вред здоровью.

По приговору суда, двое подростков проведут год в воспитательной колонии, а остальные от 90 до 140 часов на обязательных работах.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35

Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»

Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31

Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить

Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Экс-партнер Аршавина получил условно за хищение 400 млн
Али Ферузу разрешили уехать в Германию
На Десантников заметили поджигателей машины
СМИ: Из-за сгоревшей елки в Южно-Сахалинске спустя месяц возбудили уголовное дело
Два военных вертолета разбились во Франции
В Колпино приговорили подростков за преступную экзекуцию с видеосъёмкой
Обвиняемый в пьяной аварии с четырьмя погибшими себя не контролировал
Контрабандное дело владельца Cartier рассмотрят в Петербурге
В Петербурге снегоуборщики попали в ДТП дважды за утро
В Ковалёво полыхала автозаправка
Десять лет на троих за круизы для нелегалов
Постреляли в Питере банду c Кавказа
В ТРК Петербурга снова стучатся шантажисты
Задержания на акции в Петербурге
Как сутенеры Дацика подкупали
Самые опасные места в Петербурге
Тайваньское дело «Воентелекома»
Как Тучков поставили в безопорное положение
Нету у вас крокодилов против Паши Бараненко
«Варшавянка» протекла на 100 млн
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Потайной ход и шлюз в четыре двери не спасли рулетку на Греческом

Под рельсы «Чижика» поставили бракованные подкладки, которые ломаются руками

Никита Белых в суде//Эмин Джафаров/Коммерсантъ

14 губернаторов: от сумы до тюрьмы

Новости компаний
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.