В Колпино приговорили подростков за преступную экзекуцию с видеосъёмкой

Юные жители Колпино избили неугодную им подругу, снимая издевательства на мобильный телефон. Подростки колотили жертву головой о дверь и резали волосы на голове. Все обидчики оказались на скамье подсудимых, откуда отправятся в колонию и на обязательные работы.

Как сообщили 2 февраля в прокуратуре Петербурга, приговор по двум уголовным делам накануне вынес Колпинский районный суд. Пятерых юношей и трех девушек в возрасте от 16 до 17 лет признали виновными в умышленном причинении вреда здоровью и краже, все совершено группой и по предварительному сговору.

Суд установил, что в январе прошлого года между девушками произошел конфликт. Потерпевшую решили унизить, попросив помощи у приятелей. Подруги выманили жертву из дома, отвели в безлюдное место, где уже поджидала «группа поддержки». Преступную экзекуцию начали с побоев, пересыпая удары оскорблениями, после били потерпевшую головой о металлические двери гаража, а в финале отрезали ножом прядь волос. Происходящее снимали на камеру смартфона. Уходя, забрали у девушки деньги и мобильный. Травмы оказались серьезными, она получила средней тяжести вред здоровью.

По приговору суда, двое подростков проведут год в воспитательной колонии, а остальные от 90 до 140 часов на обязательных работах.