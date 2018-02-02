В Петербурге заметили скворцов, которые не предвещают весну

Хрестоматийных посланников весны опознали горожане в примостившихся на голых ветках перелётных птицах. Как оказалось, скворцы сочли петербургскую зиму достаточно мягкой. Пыл скучающих по теплу горожан вдобавок остудили синоптики: весна не близко.

Фотографии «Фонтанке» прислал читатель, заподозривший в нахохлившихся птицах перелетных скворцов, которым 1 февраля в Северной столице вроде бы не место. В редакции орнитологов не нашлось, и на снимках разглядели скорее дроздов. Однако в Ленинградском зоопарке в героях фотографий без труда узнали именно скворцов. И нет, они не прилетели. Как выяснилось, при мягкой погоде эти птицы обычно остаются зимовать и особенно не голодают. Питаться могут рябиной, почками деревьев и другой растительной и животной пищей.

«Да, они остаются у нас каждую зиму и прекрасно переносят такую погоду. В зоопарке есть дерево, на котором уже пятую зиму подряд живут несколько десятков скворцов», – рассказали в зоопарке.

Грядущее похолодание, когда реки наконец замерзнут, а город в очередной раз засыплет снегом, скворцов, судя по всему, тоже не пугает.