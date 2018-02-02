Еще
13:26 02.02.2018
Пришлите свою новость!
13:21
Мечтавших о Финляндии алжирцев отправили в российскую колонию
13:17
Песков попросил прощения за агитацию в пользу Путина
13:09
Правительство утвердило график выдачи жилищных сертификатов на 15 млрд рублей
13:04
Экс-партнер Аршавина получил условно за хищение 400 млн
13:00
Али Ферузу разрешили уехать в Германию
12:58
На Десантников заметили поджигателей машины
12:54
СМИ: Из-за сгоревшей елки в Южно-Сахалинске спустя месяц возбудили уголовное дело
12:51
ВЦИОМ: Большинство россиян не желает признавать гражданский брак официальным
12:43
В Сеть утёк огнеопасный спойлер «Игры престолов»
12:40
Два военных вертолета разбились во Франции
12:37
В Колпино приговорили подростков за преступную экзекуцию с видеосъёмкой
12:29
Петербуржец заплатил за лечение избитой им жены
12:25
Глава ЦИК сделала замечание Пескову за агитацию за Путина
12:23
В Петербурге заметили скворцов, которые не предвещают весну
12:07
В Петербурге хотят ужесточить требования к продаже продуктов
12:05
Документы из Красногвардейского суда Петербурга нашли среди мусора в Морозовке
12:01
Китайца обязали снести четырехэтажный самострой в Рехколово
11:43
Обвиняемый в пьяной аварии с четырьмя погибшими себя не контролировал
11:35
Финская олимпийская сборная застряла в аэропорту Хельсинки
11:33
В Петербурге резко повысилась концентрация оксида и диоксида азота
11:30
В Петербурге увеличилось число вторичных отказов от приемных детей
11:11
Жилью стандартного класса увеличат высоту потолков
11:07
СМИ: Паралимпийский комитет заплатит 500 тыс. евро за восстановление в правах
10:49
Глава совета директоров «Газпрома» заработал на продаже акций компании 5,5 миллионов
10:43
Контрабандное дело владельца Cartier рассмотрят в Петербурге
10:27
В Пулково поймали водителя, сбившего насмерть пенсионерку: он хотел уехать из города
10:17
В России за год стало на 779 тысяч избирателей меньше
09:58
В Петербурге снегоуборщики попали в ДТП дважды за утро
09:50
В Ковалёво полыхала автозаправка
09:43
Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков
09:36
На льду Невы искали полураздетого мужчину в банных тапочках
09:27
Гружённый газовыми баллонами фургон врезался в толпу пешеходов в Шанхае
09:14
«Пассажиравтотранс» не заметил вокзальных предупреждений УФАС Петербурга
09:06
Потайной ход и шлюз в четыре двери не спасли рулетку на Греческом
08:55
В Петербурге сильные пробки после снегопада, а водители завидуют карасям
08:43
Обещанием взрыва из ТРК «Норд» в Петербурге выгнали 2,5 тысячи человек
08:33
В Якутии нашли два алмаза массой более 85 карат
08:23
На Лиговском и Жуковского временно закроют парковку, а затем и движение
08:11
Принадлежавший Порошенко завод в Севастополе перешёл в федеральную собственность
08:04
Глава USADA назвал «ночным кошмаром» оправдание российских спортсменов
02:26
"Артмуза" проведет заповедными тропами Карелии и Антарктиды
02:05
«Киберфест» исследует «цифровую облачность»
01:53
Театр Акимова представит комедийную премьеру по Островскому
01:32
National Geographic покажет лучшие снимки России
01:19
Звезда мюзикла «Ленька Пантелеев» выпускает синтетический спектакль по Стриндбергу
00:52
Российские олигархи за январь обогатились ещё на 16,8 миллиарда долларов
00:44
Диего Марадоне запретили въезд в США из-за шуток над Трампом
00:29
Госдеп прокомментировал визит главы СВР Нарышкина в США
00:11
МВФ против повышения зарплат украинцам
00:02
Житель Уссурийска прожил неделю в кабине грузовика, вмёрзшего в реку
01/02
Полиция задержала подозреваемого в краже борсетки у московского министра
01/02
Тиллерсон: Влияние России в Латинской Америке растёт
01/02
МИД РФ предупредил путешествующих россиян, что за ними охотятся спецслужбы США
01/02
Минфин США: В «кремлевский доклад» вошли не только имена
01/02
Поврежденные фонари Марсова поля отремонтируют в 2019 году
01/02
Украина отказалась от квот на билеты на мундиаль
01/02
В школе Лос-Анджелеса произошла стрельба
01/02
Защита Никиты Белых обжалует приговор
01/02
Задержанный в Петербурге анархист пожаловался в СК на пытки
01/02
Россия и Швеция поделили пьедестал этапа Кубка Европы по фристайлу в Ленобласти
01/02
На Аляcке откроют отель на ледяной вершине
01/02
Директор ЦРУ: Помощь Москвы необходима в борьбе с терроризмом
01/02
Итальянская федерация футбола: Рассматриваем кандидатуру Манчини на пост тренера сборной
01/02
Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии
01/02
Материнский капитал в Петербурге продлят до 2021 года
01/02
В CAS отказались считать оправданных российских олимпийцев невиновными
01/02
Шатов и Анюков заявлены "Зенитом" на Лигу Европы
01/02
Деревянный дом на улице Красной Звезды в Пушкине продали с торгов
01/02
Министра обороны ДНР попытались устранить из гранатомёта
01/02
Эрмитажный кот Ахилл предскажет результаты матчей ЧМ-2018
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
02.02.2018 12:25

Глава ЦИК сделала замечание Пескову за агитацию за Путина

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сделала пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову замечание за агитацию в пользу Владимира Путина.

Об этом пишет РБК. «Я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем подобных высказываний», — заявила Памфилова на заседании ЦИК 2 февраля. Речь идет о высказывании Пескова о Путине, сделанном 29 января, которое, по мнению главы ЦИК, содержит «очевидные признаки агитации». При этом сама Памфилова не уточнила, о каком именно высказывании идет речь.

Можно предположить, что речь идет о следующих словах пресс-секретаря президента: «Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России. Вряд ли кто-то сможет подвергать сомнению то, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, лидером политического олимпа, с которым на данном этапе вряд ли кто-то может конкурировать».

Справка:

Выборы президента пройдут в России 18 марта этого года. Об участии в них заявили действующий президент Владимир Путин (идет самовыдвиженцем), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Сергей Бабурин (выдвинут «Российским общенародным союзом»), Борис Титов («Партия Роста»). 25 декабря ЦИК отказал в регистрации подавшему документы оппозиционеру Алексею Навальному.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
01.02.2018 18:20

«Группа ЛСР» запускает акцию при покупке элитной недвижимости

Для тех, кто желает наблюдать из своих окон исторические панорамы города или жить в окружении зелени, «Группа ЛСР» подготовила специальное предложение
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
01.02.2018 13:55

Заявление авиакомпании «Россия» о сотрудничестве с Anex Tour

Авиакомпания «Россия» информирует о том, что в ряде СМИ появилась ошибочная информация о сотрудничестве туроператора Anex Tour с авиакомпанией «Россия» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника туристической компании
ПАО «МРСК Северо-Запада»
31.01.2018 10:45

МРСК Северо-Запада увеличивает резервные мощности на севере Карелии

В рамках рабочей поездки в северную часть региона глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин посетили производственное отделение «Северные электрические сети» филиала «Карелэнерго» и обсудили резервирование схем электроснабжения.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ВЦИОМ: Большинство россиян не желает признавать гражданский брак официальным
Глава ЦИК сделала замечание Пескову за агитацию за Путина
В России за год стало на 779 тысяч избирателей меньше
В Якутии нашли два алмаза массой более 85 карат
Принадлежавший Порошенко завод в Севастополе перешёл в федеральную собственность
Диего Марадоне запретили въезд в США из-за шуток над Трампом
Госдеп прокомментировал визит главы СВР Нарышкина в США
Тиллерсон: Влияние России в Латинской Америке растёт
МИД РФ предупредил путешествующих россиян, что за ними охотятся спецслужбы США
Директор ЦРУ: Помощь Москвы необходима в борьбе с терроризмом
Кино без Спейси
Андрей Мовчан: «В России всё будет хорошо. Лет пять»
Листая Поклонскую
Готовы ли вы жить и работать в Арктике?
Как «простой парнишка с Нарвской» получил 4 порно-«Оскара» в США
Исповедь зомби, или Как пережить апокалипсис
Гид по молодёжным событиям Петербурга
Борис Ротенберг: Два раза горел в машине. На меня даже машины сверху падали
«Кремлевский доклад» и санкции: стоять, бояться
ФСБ пошла налево
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Потайной ход и шлюз в четыре двери не спасли рулетку на Греческом

Под рельсы «Чижика» поставили бракованные подкладки, которые ломаются руками

Никита Белых в суде//Эмин Джафаров/Коммерсантъ

14 губернаторов: от сумы до тюрьмы

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
01.02.2018 18:20
«Группа ЛСР» запускает акцию при покупке элитной недвижимости
Для тех, кто желает наблюдать из своих окон исторические панорамы города или жить в окружении зелени, «Группа ЛСР» подготовила специальное предложение
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
01.02.2018 13:55
Заявление авиакомпании «Россия» о сотрудничестве с Anex Tour
Авиакомпания «Россия» информирует о том, что в ряде СМИ появилась ошибочная информация о сотрудничестве туроператора Anex Tour с авиакомпанией «Россия» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника туристической компании
ПАО «МРСК Северо-Запада»
31.01.2018 10:45
МРСК Северо-Запада увеличивает резервные мощности на севере Карелии
В рамках рабочей поездки в северную часть региона глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин посетили производственное отделение «Северные электрические сети» филиала «Карелэнерго» и обсудили резервирование схем электроснабжения.
Designed by Freepik
30.01.2018 16:39
Клиенты УБРиР стали больше тратить на новогодние праздники
Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) перестали экономить на новогодних праздниках. Держатели дебетовых карт банка в последнюю неделю декабря 2017-го и в первую декаду января 2018-го потратили на 43% больше средств, чем годом ранее. Всего в этот период было израсходовано более 2,6 млрд рублей.
Магазин "Кей"
29.01.2018 18:17
24 января распахнул двери полностью реконструированный магазин КЕЙ на Нарвской
Открывшийся после реконструкции в декабре 2017 года супермаркет КЕЙ на площади Стачек снова порадует покупателей своим открытием, но уже в полном объеме
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
29.01.2018 14:00
Будьте в курсе закрытых распродаж авиакомпании «Уральские авиалинии»
Хотите всегда получать скидки первыми? Просто регистрируйтесь в программе лояльности «Крылья» и участвуйте в закрытой распродаже летних направлений «Уральских авиалиний»
Автор фото Игорь Евдокимов
26.01.2018 12:42
В Петербурге заработал кабинет реабилитации детей с ревматическими заболеваниями
24 января в Ленинградской областной детской клинической больнице состоялось торжественное открытие специализированного кабинета для реабилитации детей с ревматическими и другими хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата
Холдинг RBI
25.01.2018 18:06
Квартиру RBI можно купить в ипотеку под 6% при рождении второго ребенка
На квартиры в домах RBI и «Северного города» с января 2018 г. можно оформить ипотеку с господдержкой по льготной ставке – 6% годовых. Такая ставка доступна семьям, в которых с 1 января 2018 г. родился второй или третий ребенок
«Главстрой-СПб»
25.01.2018 13:04
«Главстрой-СПб» завершил прием заявок на конкурс молодых архитекторов
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», совместно с ИД «Балтикум» завершили регистрацию участников конкурса для молодых архитекторов на разработку концепции парка на территории ЖК «Северная долина»
Магазин "Кей"
24.01.2018 11:48
Музыкальный центр в кармане – выбираем портативную колонку со специалистами КЕЙ
Современная тенденция на повышение мобильности и компактности затронула даже аудиоустройства, что привело к появлению портативных колонок. В данной статье специалисты компании КЕЙ поделятся своими рекомендациями в выборе такого гаджета
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.