Глава ЦИК сделала замечание Пескову за агитацию за Путина
Глава Центризбиркома Элла Памфилова сделала пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову замечание за агитацию в пользу Владимира Путина.
Об этом пишет РБК. «Я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем подобных высказываний», — заявила Памфилова на заседании ЦИК 2 февраля. Речь идет о высказывании Пескова о Путине, сделанном 29 января, которое, по мнению главы ЦИК, содержит «очевидные признаки агитации». При этом сама Памфилова не уточнила, о каком именно высказывании идет речь.
Можно предположить, что речь идет о следующих словах пресс-секретаря президента: «Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России. Вряд ли кто-то сможет подвергать сомнению то, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, лидером политического олимпа, с которым на данном этапе вряд ли кто-то может конкурировать».
Справка:
Выборы президента пройдут в России 18 марта этого года. Об участии в них заявили действующий президент Владимир Путин (идет самовыдвиженцем), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Сергей Бабурин (выдвинут «Российским общенародным союзом»), Борис Титов («Партия Роста»). 25 декабря ЦИК отказал в регистрации подавшему документы оппозиционеру Алексею Навальному.