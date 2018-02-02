Глава ЦИК сделала замечание Пескову за агитацию за Путина

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сделала пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову замечание за агитацию в пользу Владимира Путина.

Об этом пишет РБК. «Я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем подобных высказываний», — заявила Памфилова на заседании ЦИК 2 февраля. Речь идет о высказывании Пескова о Путине, сделанном 29 января, которое, по мнению главы ЦИК, содержит «очевидные признаки агитации». При этом сама Памфилова не уточнила, о каком именно высказывании идет речь.

Можно предположить, что речь идет о следующих словах пресс-секретаря президента: «Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России. Вряд ли кто-то сможет подвергать сомнению то, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, лидером политического олимпа, с которым на данном этапе вряд ли кто-то может конкурировать».