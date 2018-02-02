Для петербуржцев с картой «Крылья» стартует распродажа «Уральских авиалиний»

Авиакомпания запускает распродажу авиабилетов на летние направления только для участников программы лояльности «Крылья» с 3-11 февраля. Каждый день – новое направление со скидкой до 30%.

С 3 по 11 февраля 2018 года держатели карт «Крылья» первыми примут участие в распродаже летних направлений. В период распродажи каждый день будет скидка в разные страны и города. Например, это может быть Грузия или черноморские курорты, Китай или туристическая Европа.

Узнать, какой маршрут со скидкой ждет участников, можно на официальном сайте, на страницах в социальных сетях авиакомпании, из push-уведомлений в мобильном приложении, в e-mail рассылке для держателей карт «Крылья».

Те, кто еще не зарегистрировался в программе, могут сделать это на сайте авиакомпании. Каждому новому участнику дается приветственный бонус до 1000 рублей при регистрации, который можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов. Приветственные и накопленные бонусы суммируются со скидками по распродаже.

Приобрести билеты со скидкой можно на вылеты с 15.05.2018 по 15.10.2018 на официальном сайте авиакомпании uralairlines.com.

Организатор: ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ", ИНН 6608003013, юр. адрес 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1Г, подробнее об организаторе, условиях и порядке прохождения регистрации, а также правила программы лояльности «Крылья» здесь, по телефону 8-800-77-00-262

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 43 авиалайнера (23 А320, 13 А321 и 7 А319).