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02.02.2018 12:07

В Петербурге хотят ужесточить требования к продаже продуктов

Петербургские парламентарии хотят ужесточить правила торговли продуктами. Органы госнадзора предложили наделить правом изымать из оборота провиант без документов. Проект федеральной инициативы с изменениями в закон о качестве и безопасности пищевых продуктов разработал комитет по законодательству ЗакСа.

Как 2 февраля пояснил один авторов документа, депутат Александр Рассудов, парламентарии изучили практику работы Роспотребнадзора и выяснили, что сейчас нормативная база не позволяет изымать из продажи качественные продукты, которые не имеют необходимых сертификатов качества.  По действующим правилам, изъять продукцию из оборота можно лишь при наличии явных признаков недоброкачественности и опасности.

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок добавил, что вопрос изъятия продукции ненадлежащего качества особо актуален для Петербурга.

«Киоски и другие нестационарные торговые объекты завалены сомнительными товарами, которые не имеют никаких документов об их качестве. Такая продукция реализуется с грубейшими нарушениями: отсутствует необходимое оборудование, у посторонних лиц есть свободный доступ к выложенным на прилавках товарам. Есть реальная угроза жизни и здоровью наших граждан», – отметил депутат.

В случае принятия законодательной инициативы в петербургском парламенте, документ направят на утверждение в Государственную думу.

 


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